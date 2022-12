William i Kate zaskoczyli pasażerów samolotu. Tak zachowywali się na pokładzie

W ubiegłą środę, 30 listopada, książę William i księżna Kate wybrali się w podniebną podróż do Bostonu na wschodnim wybrzeżu USA.

W jakim celu William i Kate wybrali się do Bostonu?

Wybrali się tam na imprezę rozdania nagród „Earthshot Prize Awards”. Są one przyznawane twórcom technologii, które mają przeciwdziałać zmianom klimatycznym.

William i Kate wręczyli główną nagrodę w wysokości miliona dolarów. Była to ich pierwsza oficjalna wizyta zagraniczna, od czasu śmierci królowej Elżbiety II. Przypomnijmy, że zmarła ona 8 września w wieku 96 lat.

Zamiast odrzutowca, wybrali samolot linii British Airways

Mogłoby się wydawać, że para książęca udała się w podróż za ocean na pokładzie prywatnego odrzutowca. W rzeczywistości, William i Kate wybrali pierwszą klasę rejsowego samolotu linii lotniczych British Airways, który wystartował z londyńskiego Heathrow.

Para książęca wsiadła na pokład nieco spóźniona, co tym bardziej zwróciło uwagę pozostałych pasażerów. Gdy zdali sobie sprawę, z kim przyjdzie im podróżować, na pokładzie rozległy się gromkie oklaski.

Następca brytyjskiego tronu i jego żona ucinali sobie pogawędki z pozostałymi pasażerami, co wywołało jeszcze większe poruszenie. Można to zresztą zobaczyć na zdjęciach, które trafiły do sieci.

Współpasażerowie byli oczarowani parą książęcą

William i Kate wywarli bardzo pozytywne wrażenie. Jeden z członków załogi, z którym rozmawiała amerykańska telewizja ABC, określił parę mianem „całkowicie zachwycającej”.

– Z pewnością było to dla nas spore zaskoczenie. Zrobiłem podwójne zdjęcie, aby sprawdzić, czy naprawdę widzę te osoby, które myślałem, że widzę – skomentował jeden z pasażerów.

– Gdy tylko ludzie dostrzegli, że William i Kate wsiadają na pokład, to – można powiedzieć – w samolocie od razu zrobiło się głośno – skomentował kolejny pasażer.

William i Kate musieli wsiąść ostatni i wysiąść jako pierwsi

Obecność pary książęcej na pokładzie spowodowała, że pozostali pasażerowie musieli nieco poczekać na opuszczenie samolotu.

Gdy maszyna wylądowała na płycie lotniska w Bostonie, obok niej natychmiast pojawił się konwój nieoznakowanych radiowozów i motocykli ochrony. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa, William i Kate opuścili pokład jako pierwsi.

