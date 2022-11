Magda Gessler promuje świąteczne menu. Ceny zwalają z nóg

Magda Gessler, najpopularniejsza restauratorka znana jest z bezkompromisowości, którą często możemy oglądać podczas programu „Kuchenne rewolucje”. Gwiazda TVN nie ukrywa, że w kwestii przygotowywania potraw poprzeczkę stawia bardzo wysoko. Gessler, która prowadzi kilka swoich restauracji, w nich także stosuje tę zasadę. Możemy się domyślać, że przekłada się to na wysokie ceny.

Co roku przy okazji Świąt Bożego Narodzenia czy Tłustego Czwartku Gessler promuje swoje produkty, ale wysokie ceny nie przestają zdumiewać. Podczas tegorocznego Tłustego Czwartku najpopularniejsza restauratorka w Polsce także nie zawiodła. W zeszłym roku za jednego pączka sygnowanego nazwiskiem Gessler musieliśmy zapłacić 11 zł. W tym roku cena wzrosła do 15 zł. To oczywiście nie zachwyciło fanów.

Magda Gessler promuje świąteczne menu.

Restauracja „U Fukiera”, która jest jednym z biznesów Magdy Gessler, cieszy się dobrą opinią, ale goście często zwracają uwagę na wysokie ceny. W tym roku nic się nie zmieniło. Magda Gessler właśnie ruszyła z promocją wypieków i tradycyjnych świątecznych przysmaków. Słoik sałatki jarzynowej gwiazda TVN wyceniła na 41 zł, natomiast pięć pierogów z kapustą i prawdziwkami kosztuje 51 zł.

Pozycją, która przykuwa wzrok, bez wątpienia jest makowy tort z pomarańczami. Za ciasto trzeba zapłacić aż 450 zł. Nie są podane jego dokładne wymiary, waży natomiast trzy i pół kilograma. W opisie wymieniono składniki. Tort m.in. zawiera: sok pomarańczowy, mascarpone, wanilię, skrobię ziemniaczaną i spirytus.

