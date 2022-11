Filip Chajzer pozuje z nową dziewczyną. Pierścionek na palcu robi wrażenie

O życiu osobistym Flipa Chajzera od jakiegoś czasu jest naprawdę głośno. Prezenter „Dzień dobry TVN” rzadko komentuje swoje miłosne podboje, ale tym razem przyznał, że rozstał się z Małgorzatą Walczak, matką swojego syna. Chwilę po tym komunikacie Chajzer wyprowadził się z domu, ale też zaczął spotykać się z innymi kobietami. Najpierw jego uwagę przykuła Anna Jędrzejuk, a chwilę później postanowił związać się z tajemniczą Julią, którą poznał kilka miesięcy wcześniej. Gwiazdor nie ukrywał, że uczucie między nimi jest absolutnie magiczne. – Taka miłość może zdarzyć się tylko raz... na zawsze – zdradził w jednym z wywiadów.

Filip Chajzer świętuje urodziny z nową dziewczyną

Para niedawno spędziła wspólne wakacje na Dominikanie, gdzie prawdopodobnie się zaręczyli. Potwierdzili to znajomi z pracy prezentera „Dzień Dobry TVN”. Gwiazdor miał wysłać zdjęcie, na którym tajemnicza Julia pozuje z pierścionkiem. Co więcej, już w kilku wywiadach celebryta nazwał kobietą narzeczoną. Mimo to w rozmowie z Plejadą nie chciał odnieść się do tych rewelacji.

Teraz znajomy Filipa Chajzera i tajemniczej Julii opublikował wspólne zdjęcie z parą. Na fotografii widzimy Andrzeja Polana, który trzyma imponujący tort. Między mężczyznami stoi wybranka Chajzera, która wtula się w dziennikarza. Jednak to dłoń dziewczyny przykuwa największą uwagę. Na serdecznym palcu widać imponujący pierścionek. 27 listopada celebryta obchodził urodziny i widocznie postanowił świętować je właśnie podczas kolacji z ukochaną. „Tort urodzinowy dla wyjątkowego gościa – sto lat” – napisał pod postem Polan.

