Anna Popek popełniła gafę podczas 70-lecia TVP. Na pomoc ruszył Tomasz Kammel

W niedzielny wieczór 13 lisotpada 2022 roku w Teatrze Wielkim w Warszawie odbyło się wyjątkowe wydarzenie. Z okazji 70-lecia Telewizji Polskiej zorganizowano koncert, który prowadziła Anna Popek i Tomasz Kammel. Na scenie pojawiła się plejada gwiazd polskiej muzyki rozrywkowej. Mogliśmy zobaczyć występ m.in.: Sławomira z Kajrą, Rafała Brzozowskiego, Edytę Górniak, Halinę Frąckowiak, Viki Gabor, Ryszarda Rynkowskiego, Krystiana Ochmana czy Nataszę Urbańską.

Z okazji jubileuszu zaproszono nawet dawną dyrektor programową Ninę Terentiew. Na koncercie nie zabrakło także najpopularniejszej pary TVP – Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Prezenterzy „Pytania na Śniadanie” zaliczyli swój debiut i udzielili pierwszego wspólnego wywiadu, w którym opowiedzieli o łączącym ich uczuciu. Nie mogło też zabraknąć też szefowej „Pytania na śniadanie” Joanny Kurskiej wraz z mężem, byłym już prezesem stacji. Małżeństwo postawiło na bardzo eleganckie stylizacje i wzbudzili spore zainteresowanie mediów.

Anna Popek popełniła gafę na scenie

Mimo podniosłej atmosfery nie obyło się jednak bez sporej wpadki. Jednym z gości był też Zygmunt Chajzer. Prezeneter został zapowiedziany przez prowadzącą w osobliwy sposób. – A to Zbigniew Chajzer – powiedziała Anna Popek. Tomasz Kammel szybko zareagował na błąd koleżanki po fachu. – Zygmunt Chajzer. Wiem, że wiesz i że zrobiłaś to specjalnie – podkreślił. Popek próbowała wybrnąć z trudnej sytuacji. – Tak, teraz już nikt nie zapomni, że to chodziło o Zygmunta Chajera – dodała.

