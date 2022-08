Skandaliczne słowa Jakimowicza o Delągu. „Pedelong, łobuz, szmata, oszust”

Spór między aktorem i prezenterem zaczął się od wywiadu, którego Paweł Deląg udzielił serwisowi Play Kraków. Artysta m.in. wspominał pracę na planie „Młodych wilków” i przyznał, że nie jest zwolennikiem pomysłu nakręcenia trzeciej części tego kultowego już filmu.

Paweł Deląg o telewizyjnej karierze Jarosława Jakimowicza

Według Pawła Deląga rola „Biedrony” nie miała wielkiego wpływu na jego karierę, podobnie było w przypadku innych aktorów występujących w produkcji: Piotra Szwedesa oraz Zbigniewa Suszyńskiego. – Tak samo było w przypadku „Cichego”. Jarosław Jakimowicz jest teraz bardziej kojarzony z telewizją niż z filmem – stwierdził. Pytany przez dziennikarza o szczegóły odparł, że obecna działalność dawnego kolegi z planu filmowego zasmuca bo. – To jest dosyć przykre. Wolałbym na ten temat nie mówić, jaka to jest kariera telewizyjna i pozostawić to bez komentarza – wyjaśnił.



Jakimowicz uderza w Deląga

Jarosław Jakimowicz nie zostawił tych słów bez odpowiedzi. Na swoim profilu na Instagramie zamieścił aż dwa posty poświęcone Pawłowi Delągowi. Oba teksty są pełne literówek i błędów ortograficzych oraz stylistycznych. „Widzę, że zostało ci coś z filmowego gieroja, którym nigdy nie byłeś i nie będziesz w życiu. Jesteś oszustem. Oszukujesz bliskich, widzów i fanów. Przez 30 lat milczę, bo jestem lojalny, ale skoro w taki sposób tu się o mnie wyrażasz i tak oceniasz moją pracę i tzw. karierę, to ja ocenię twoją. Od momentu zdjęć do filmu »Przemytnicy« my wszyscy wiemy, że jesteś gejem. Sam się z tego nam zwierzałeś wielokrotnie” – stwierdził prezenter TVP dodając, że „rzekoma homoseksualna orientacja aktora nigdy nie miała dla niego znaczenia”.



W dalszej części wpisu Jarosław Jakimowicz zapowiedział, że przygotuje listę rzekomych partnerów Pawła Deląga i zagroził jej upublicznieniem. Następnie określił aktora mianem „Pedelonga” i kpił z jego związków z kobietami. „Teraz ktoś napisze: ale przecież ciągle Pedelong z kobietą, tyle związków. Spytajcie psychologa. Kto potrzebuje mieć same spektakularne nazwiska obok siebie i co chce tym przykryć” – przekonywał. „Jak można ocenić kogoś takiego jak ty? Dla mnie szma... nie facet. No, ale właśnie ty nie jesteś facet” – dodawał dziennikarz TVP.



Paweł Deląg nie chciał komentować wpisów Jarosława Jakimowicza, jednak zapowiedział, że przekaże sprawę swoim prawnikom.

Czytaj też:

Tyszkiewicz uderza w Jakimowicza. „Prawda boli tego upadłego playboya od siedmiu boleści”