Sara James dla „Wprost”: Spełniłam jedno z największych marzeń

Sara James bez wątpienia jest w „złotym” momencie swojego nastoletniego życia. Wszystko za sprawą „złotego przycisku”, którego podczas castingu do amerykańskiej edycji „Mam talent” użył jeden z jurorów Simon Cowell. Chociaż to właśnie on uchodzi za najbardziej wymagającego członka jury, to dał Sarze James szansę na ogromny, międzynarodowy sukces. Tzw. „golden buzzer” oznacza, że uczestnik awansuje prosto do półfinału.

– Sara, Sara, Sara. Przez lata słyszeliśmy wielu wokalistów, ale wow. To nie było idealne, jednak masz w sobie blask prawdziwej gwiazdy. To musi być nieprawdopodobne uczucie występowanie przed amerykańską publicznością. Zgaduję, że marzyłaś, by tu wystąpić. Pamiętam, jak po raz pierwszy przyjechałem do Ameryki, to było 20 lat temu i był to moment, którego nigdy nie zapomnę. I chcę byś ty zapamiętała tę chwilę na zawsze – powiedział Cowell. Brytyjski producent i łowca talentów wylansował wiele gwiazd i nie ukrywał, że widzi w James potencjał. Opublikował z nią zdjęcie na Instagramie i przedstawił ją fanom jako kandydatkę do wielkiego finału.

Sara James o wrażeniach po sukcesie w „Mam talent”

W rozmowie z „Wprost” Sara James nie kryła zdumienia szczęściem, które ją spotkało. – Jestem bardzo szczęśliwa i wdzięczna za wszystko, co do tej pory się wydarzyło. Jeszcze jakiś czas temu nie pomyślałabym, że w tak krótkim czasie może mnie spotkać tyle magicznych chwil. Teraz chcę dalej się rozwijać i osiągać kolejne sukcesy, które przynoszą mi ogromną satysfakcję – powiedziała.

Mimo spełnionego marzenia, nastolatka nie ukrywa, że chce podejmować kolejne wyzwania.

Za każdym marzeniem przychodzi kolejne. Mam nadzieję, że uda mi się spełnić ich jak najwięcej. To, co się teraz dzieje jest dla mnie czymś wielkim i bez wątpienia spełniłam jedno z największych marzeń, jakie mogę sobie wyobrazić. Nie mogę się doczekać kolejnych wyzwań, jakie mnie czekają – podkreśliła.

Warto pamiętać też o tym, że Sara James ma zaledwie 14 lat. Dla dziewczyny w tym wieku tak ogromny sukces może być nie lada wyzwaniem. Wsparciem są dla niej rodzice. Jej tata John Egwu James także jest muzykiem, który przyleciał do Polski z Nigerii na studia i został tu na stałe. Oparciem dla córki jest również jej mama Arleta Dancewicz, która pracuje jako prawniczka w firmie transportowo-spedycyjnej. To z nią James pojawiła się w amerykańskim programie.