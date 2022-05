Nowy odcinek serialu „Barwy szczęścia”. Kajtek przyzna się do zdrady?

Bohaterami serialu „Barwy szczęścia” są mieszkańcy warszawskiej ulicy Zacisznej. Niektórzy z nich znają się od lat, niektórzy dopiero sprowadzili się na osiedle „Pod Sosnami”. Młodsi szukają swojej drogi, starsi próbują odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Widzowie od wielu lat śledzą losy rodzin Marczaków, Zwoleńskich, Cieślaków, Grzelaków, Pyrków i Walawskich. Codzienne obowiązki i troski, rodzinne konflikty i dramaty, małżeńskie kłopoty, lecz także chwile wielkiej radości związane z pomyślnymi wydarzeniami w życiu rodzinnym i zawodowym składają się na rzeczywistość mieszkańców osiedla „Pod Sosnami”. Nie brak tematów trudnych, takich jak problem tolerancji obyczajowej i rasowej czy przemocy w rodzinie.

Co w 2633. odcinku serialu „Barwy szczęścia”?

Darek nakłania Kajtka, by przyznał się Oliwce do zdrady. A Cieślak postanawia po raz ostatni spotkać się z Lilly, nieświadomy, że Zbrowska go śledzi. Kodur informuje Bruna o aresztowaniu Ady i robi wszystko, by zmusić dziewczynę do wydania jej wspólnika i odzyskania syna Stańskich. Michalina wciąż kursuje między Warszawą i Poznaniem, gdzie występuje w teatrze, a do tego wygrywa casting i dostaje rolę w serialu. Produkcja jest jednak kręcona na drugim końcu Polski, co zdecydowanie nie podoba się Witkowi.

„Barwy szczęścia” – emisja serialu

Serial „Barwy szczęścia” emitowany jest pięć razy w tygodniu na antenie TVP2 o godzinie 20.10.

