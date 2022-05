Trudie Styler, żona Stinga, odwiedziła w Lublinie uchodźców z Ukrainy

Trudie Styler, producentka filmowa, aktywistka i żona Stinga, pojawiła się dzisiaj 2 maja w Lublinie. Gwiazda spotkała się z uchodźcami z Ukrainy. Styler wybrała się do Centrum Pomocy Ukrainie, które powstało z inicjatywy największych logistycznych firm z Ukrainy. Dzięki nim w Europie Wschodniej powstały punkty, które zajmują się pozyskiwaniem i szybkim dostarczaniem pomocy humanitarnej i medycznej do zaatakowanego przez Rosję kraju.

Na miejscu gwiazda spotkała się z ukraińskimi rodzinami oraz wolontariuszami. Wyznała, że w pomoc uchodźcom zaangażowała się dzięki polskiej reżyserce Małgorzacie Szumowskiej w ramach inicjatywy Help Ukraine Center.

Podczas spotkania Trudie Styler wyznała, że jest pod wrażeniem solidarności. – Objawieniem dla mnie jest to, jak pozytywne rzeczy mogą dziać się w tych okropnych czasach. Nadszedł czas, aby wszyscy byli razem. To poczucie wspólnoty naprawdę mnie tutaj w Polsce porusza. Nie ma różnicy między Ukraińcami a Polakami – powiedziała i dodała, że razem ze Stingiem, czyli jej mężem w jakiś sposób chcieli być pomocni.

Trudie Styler podkreśliła, że Ukraińcy, którzy uciekają do Polski mogą, liczyć na ogromną gościnność i słyszą od Polaków zaproszenie. – Chodźcie do nas, jesteśmy w tym razem – powiedziała. – Ludzka dobroć jest większa niż wszystko inne. Otwórzcie drzwi, wpuście ludzi do środka, dajcie wsparcie, przytulcie w ramionach, w przenośni i dosłownie – podkreśliła żona Stinga.

