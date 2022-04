Co dziś w serialu „Pierwsza miłość”? Lekarz odradza Weronice ciążę

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – odcinek 3410. – o czym będzie?

Jolka stara się wpaść na pomysł, jak zdać sprawdzian z biologii, na który nie chce się uczyć. Czy uda jej się wpłynąć na nieświadomą jej celu Lucynkę? Natomiast Kacper chce, żeby Izabela potwierdziła to, co Edward wyznał mu podczas osobliwej Wigilii. Bardzo źle znosi fakt, że okłamywała go całe życie. Tymczasem Weksler jest przekonany, że Stryjeński ma złe zamiary i chciał wrobić Karola w przyjęcie łapówki. Chce zwiększyć ochronę swoją i pracowników. Natomiast Weronika postanawia jak najszybciej ponownie zajść z Kacprem w ciążę. Jej lekarz odradza jednak ten pośpiech. Pani Gabrysia tymczasem dowiaduje się o chorobie Edwarda. Nawiązuje się między nimi przyjacielska relacja.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

Czytaj też:

Księżna Monako publikuje zdjęcie z rodziną. Pierwszy raz od powrotu na dwór