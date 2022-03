Justyna Święs w „Piosenkach o miłości”. W rozmowie z „Wprost” zdradziła, jak trafiła na plan zdjęciowy

Aleksandra Krawczyk: „Piosenki o miłości” to współczesna historia o Kopciuszku?

Justyna Święs: Muszę przyznać, że to bardzo ciekawe porównanie, ale nie myślałam, o tym w ten sposób.

Jako punkty wspólne potraktowałam pochodzenie Alicji z zupełnie innego środowiska oraz zaangażowanie z jaką Robert o nią zabiega. To się rzadko zdarza w realnym życiu.

Zabiega o nią, bo ona ma coś, czego jemu tak bardzo brakuje, a w jego przypadku to niemożliwe. On nie może mieć, a raczej nie może nie mieć tego, co Alicja. Mam na myśli całą tę otoczkę, sławne towarzystwo, blichtr. Mam wrażenie, że Alicja jeszcze może zdecydować czy wejść do tego świata, czego nie robi. A Robert mimo chęci nie może z niego wyjść.

Skoro o tym specyficznym środowisku mówimy, myślisz, że film spodoba się także widzom w innych miastach? Jest mocno osadzony w warszawskim światku.