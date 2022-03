Ekskluzywny Menel poddał się zabiegowi wazektomii. Opowiedział o szczegółach na Instagramie

Ekskluzywny Menel to influencer, który popularnością w mediach społecznościowych cieszy się już od kilku lat. Udało mu się zdobyć sławę dzięki szerzeniu męskich nowinek modowych. Mimo że nie znajduje się w centrum show-biznesu, to ma rzeszę oddanych fanów oraz ponad 65 tys. obserwujących. Prywatnie jest mężem i ojcem, razem z żoną Victorią mają dwoje dzieci. Ostatnio 37-latek na swoim koncie na Instagramie zdradził, że poddał się zabiegowi wazektomii. Żeby przybliżyć swoim fanom szczegóły, zorganizował serię pytań i odpowiedzi.

Ekskluzywny Menel opowiedział o zabiegu wazektomii

Ekskluzywny Menel nie unikał trudnych pytań. Jego fani m.in. zapytali go o powód poddania się zabiegowi. „Ponieważ nie chcemy już mieć dzieci. I jest to forma mojej odpowiedzialności, a także troski o zdrowie mojej Viki. Nie widzę sensu, żeby miała faszerować się hormonami” – napisał. Zdradził też co zamierza zrobić kiedy zmieni zdanie w kwestii posiadania kolejnych pociech. „Mam 37 lat, wspaniałą dwójkę dzieci, jest tyle super rzeczy przed nami. Czemu miałbym chcieć zmienić decyzję? Razem z Viką podjęliśmy decyzję, że taśma produkcyjna kończy produkcję” – podsumował, ale opisał też sytuację kiedy faktycznie zechce mieć jeszcze potomstwo. „Tak, można. Nazywa się to rewazektomią. Choć jest to zabieg bardziej skomplikowany i jest większe ryzyko, że nie będzie zakończony sukcesem” – odpowiedział na pytanie czy można cofnąć zabieg. Kamil Pawelski napisał też jak czuł się po zabiegu. „Przez 5 dni nie można mieć wytrysku. Bałem się, że po zejściu znieczulenia będzie bardzo bolało, a nie bolało nic! Czuję jedynie lekkie rwanie w okolicach moszny” – wyznał szczerze.

Czytaj też:

Mikołaj Roznerski i Anna Głogowska odnoszą się do plotek o związku