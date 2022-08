Trzecia część „365 dni” z oficjalnym zwiastunem. Premiera tuż tuż

Niektórzy jeszcze nie doszli do siebie po poprzedniej porcji przygód Laury i Massimo („365 dni: Ten dzień”), a tu już trzeba przygotowywać się na trzecią odsłonę tego dramatu. Główna bohaterka przeżyła jeszcze jeden zamach na swoje życie, ale nie jest już pewna co do swoich uczuć. Czy wróci do męża Massimo, czy też ucieknie razem z równie przystojnym Nacho?

Podobnie jak przy poprzednich ekranizacjach książki Blanki Lipińskiej, tak i w tym przypadku za sterami reżyserskimi stanie Barbara Białowąs, wspierana przez Tomasza Mandesa. Za scenariusz odpowiadać będą Mojca Tirs, Blanka Lipińska i Tomasz Mandes. W role główne raz jeszcze wcielą się Anna Maria Sieklucka, Michele Morrone, Simone Susinna, Natasza Urbańska, Otara Saralidze czy Magdalena Lamparska.

„Kolejne 365 dni”. O czym będzie film?

Opis filmu „Kolejne 365 dni” nie został co prawda udostępniony w sieci, jednak tego, o czym będzie kolejna produkcja z serii, możemy dowiedzieć się ze streszczenia powieści Blanki Lipińskiej.

„Ciężarna Laura zostaje postrzelona. Najlepsi lekarze walczą o życie kobiety. Jej mąż, głowa sycylijskiej mafii, musi podjąć najtrudniejszą decyzję w swoim życiu – kogo ocalić: ukochaną czy ich dziecko. Jakiego wyboru dokona Massimo? Czy życie bez Laury będzie miało dla niego jeszcze sens? Czy będzie potrafił w pojedynkę wychować ich syna? Miliony myśli kłębią mu się w głowie, ale żadna nie przynosi ukojenia. Nie wie, jak potoczą się losy jego rodziny. Czyje 365 dni będziemy śledzić w trzeciej części sagi Blanki Lipińskiej?” – czytamy.

Premiera filmu „Kolejne 365 dni” już 19 sierpnia 2022 roku.

