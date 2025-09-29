W telewizji już straszą. To opanuje październikowe ramówki

Październik to miesiąc grozy i lęku. Przynajmniej ekranowego. Widzowie dostaną zestaw kultowych horrorów i najnowszych produkcji, które idealnie wprowadzą w klimat tego święta.

„Straszne piątki” na AMC

Stacja AMC przygotowała specjalny cykl „Straszne piątki”. Co tydzień o godz. 22:00 na antenie pojawią się głośne tytuły kina grozy. Już 3 października widzowie zobaczą premierę „Kwarantanna 2: Terminal”, gdzie stewardesa Jenny i pasażer Henry walczą o życie w samolocie objętym tajemniczą epidemią. 10 października AMC pokaże „28 dni później” Danny’ego Boyle’a z Cillianem Murphym – wstrząsającą opowieść o wirusie, który w kilka sekund zamienia ludzi w bezlitosne bestie.

Na 17 października zaplanowano „Saint Maud” – mroczną historię młodej pielęgniarki, której religijna gorliwość przeradza się w obsesję. 24 października widzowie przeniosą się do świata „Resident Evil 2: Apokalipsa” z Millą Jovovich, a Halloween (31 października) zamknie premiera „Resident Evil: Witajcie w Raccoon City”, gdzie grupa ocalałych odkrywa złowieszcze tajemnice Umbrella Corporation.

Wieczory grozy na SCI FI

Z kolei kanał SCI FI stawia na cykl „Wieczory Grozy”, który potrwa od 3 do 31 października. W każdy piątek i sobotę o godz. 21:00 emitowane będą klasyki i nowe hity grozy. Na otwarcie widzowie zobaczą „Wyspę fantazji” oraz „Ciche miejsce” z Emily Blunt. Pierwszy obraz to produkcja studia Blumhouse, znanego z hitów „Uciekaj!” i „Halloween”, która przenosi widzów na egzotyczną wyspę, gdzie enigmatyczny gospodarz, pan Roarke, obiecuje spełniać najskrytsze pragnienia swoich gości. Fantazje wymykają się spod kontroli, a uczestnicy pobytu muszą odkryć mroczną tajemnicę miejsca, by uratować własne życie. W tym drugim – rodzina bohaterów filmu musi zachować całkowitą ciszę, aby przetrwać w świecie opanowanym przez tajemnicze brutalne potwory, które reagują na każdy dźwięk.

W kolejnych tygodniach pojawią się m.in. „Szkoła czarownic” i jej kontynuacja „Szkoła czarownic: Dziedzictwo”, a także thriller „Tożsamość” i remake „Linia życia”. W drugiej połowie miesiąca SCI FI zaserwuje maraton „Resident Evil”, a na wielki finał 31 października przypomni widzom „Ciche miejsce” i kultowe „28 dni później”.

Czytaj też:

„Rolnik szuka żony”, ale nie chce się żenić? Co się dzieje?Czytaj też:

TV Republika chce przejąć Sylwestra. Miasto szykuje rekordową imprezę