Nowy talent-show w TVP. Już ruszyły castingi

Po zmianie władzy w Telewizji Polskiej, stacja cały czas walczy o to, by podnieść oglądalność. Niestety, nie wszystkie wprowadzone w nowym roku zmiany spodobały się widzom. Wiadomo, że w trudnej sytuacji jest m.in. „Pytanie na śniadanie”, które gromadzi coraz mniejszą publiczność. Równocześnie jednak publiczny nadawca stawia na rozwój regionalnych kanałów. Teraz okazuje się, że na antenie TVP3 Poznań będzie emitowany całkiem nowy program.

Nowe talent-show TVP

Media obiegła właśnie informacja, że Telewizja Polska rusza z emisją regionalnego talent-show. W jury „TalentAsy” znaleźli się dziennikarka Katarzyna Bosacka, raper Mezo, a także influencerka O_oezu. Jak opisuje TVP, istotą programu będzie „pokazanie talentów, które rozwijają się w powiatowych miastach Wielkopolski”, a także „docenienie nauczycieli, którzy w owych miejscowościach wkładają ogrom pracy, by dać szansę na rozwój młodzieży”. Co więcej, trzecim bohaterem mają być „ośrodki kultury, będące przestrzenią dojrzewania młodych talentów”.

– „TalentAsy” są po to, by dawać szansę zaistnienia dzieciom i młodzieży z rozmaitych części regionu. By docenić pracę ich nauczycieli i domów kultury, których rola jest nie do przecenienia. To bardzo istotne, by telewizja publiczna była silnie obecna także poza największymi miastami, to właśnie tam „TalentAsy” będą dawać szansę pokazania swoich talentów – powiedział p.o. dyrektora TVP3 Poznań, Jan Józefowski.

Ujawniono, że program będzie składał się z 10 castingów w miastach Wielkopolski oraz finałowego koncertu, który odbędzie się w studiu TVP3 Poznań. Nagrody pieniężne otrzyma dziecko, które wygra program, jego nauczyciel oraz dom kultury, w którym rozwija swój talent. Wiadomo, że pierwsze odcinki (w Gnieźnie i Kole) już zostały nagrane. Pierwszy z nich zadebiutuje na antenie już w niedzielę, 6 października o godz. 17:45 w TVP3 Poznań. Show można także oglądać online za pomocą aplikacji TVP GO i TVP VOD.

