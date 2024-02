Gdzie i kiedy oglądać Super Bowl 2024? Finał pokaże polska telewizja

Co roku finał Super Bowl przyciąga miliony osób przed ekrany. W samych Stanach Zjednoczonych żyje ok. 330 mln osób, natomiast wspomniany mecz przyciąga przed odbiorniki prawie jedną trzecią z nich. Co więcej, wydarzenie z roku na rok staje się coraz popularniejsze także poza granicami kraju i ciekawi widzów na całym świecie.

Obecnie rozgrywka jest transmitowana jeszcze w 130 innych państwach, a reklamodawcy zabiegają o to, aby ich marka pojawiła się w przerwie w meczu. I firmy są gotowe za taką ekspozycję słono zapłacić. Na jakim kanale w Polsce możemy obejrzeć transmisję? Sprawdźcie szczegóły.

Kiedy i gdzie oglądać Super Bowl 2024?

Zbliża się 58. finał o mistrzostwo zawodowej ligi futbolu amerykańskiego NFL (National Football League). W tym roku w decydującej rozgrywce zmierzą się ze sobą drużyny San Francisco 49ers oraz Kansas City Chiefs. Po raz pierwszy w historii gospodarzem meczu będzie amerykańskie Las Vegas oraz stan Nevada.

Owe wydarzenie odbędzie się w niedzielę 11 lutego na stadionie Allegiant w Paradise. Początek najważniejszego spotkania ligi futbolu amerykańskiego NFL zaplanowano na godz. 18:30 czasu wschodniego, czyli o godzinie 00:30 w Polsce (12 lutego). Mecz będzie transmitowany na antenie stacji CBS oraz na platformie streamingowej Paramount+.

Chociaż zeszłoroczny finał w Polsce transmitował kanał TVP Sport, w tym roku publiczny nadawca nie zakupił praw do pokazywania Super Bowl. W ostatniej chwili okazało się, że zastąpiła go konkurencja – otóż transmisja będzie dostępna w Polsacie Sport oraz na antenie głównego kanału Polsatu. Początek relacji o godz. 23:00. Rozgrywkę skomentują Jędrzej Stęszewski i Andrzej Kostyra.

Kto zagra podczas Halftime Show 2024?

W poprzednich latach podczas Super Bowl występowali m.in.: Bruno Mars, Beyonce, Katy Perry, Coldplay, Lady Gaga, Shakira, Jennifer Lopez, The Weeknd, Eminem czy Snoop Dogg. Z kolei podczas zeszłorocznego finału wystąpiła Rihanna, która przy okazji ogłosiła drugą ciążę.

Tym razem szansę na zaprezentowanie swojej twórczości milionom ludzi dostaną dwie osoby. Swoje utwory z dziewiątego albumu „Coming Home” (którego premiera odbyła się tuż przed finałem) zagra Usher. Występ ikony muzyki R&B potwierdzono już we wrześniu ubiegłego roku. Co więcej, w przerwie meczu ma się pojawić także holenderski DJ Tiësto. Warto wiedzieć, że artyści za kwadrans występu nigdy nie otrzymują ani jednego centa. Liga NFL płaci jedynie za samą organizację koncertu – szacuje się, że od 10 do 15 mln dol.

Na scenie w innych momentach pojawią się również kolejne gwiazdy. Otóż hymn państwowy Stanów Zjednoczonych zaśpiewa laureatka nagrody Grammy i Złotego Globu Reba McEntire, a towarzyszyć jej będzie aktor Daniel N. Durant, który zaprezentuje utwór w amerykańskim języku migowym (ASL). Inną pieśń patriotyczną wykona raper Post Malone, natomiast laureatka Złotego Globu Andra Day zaśpiewa hymn braci Johnsonów. Z kolei na trybunach prawdopodobnie pojawi się jedna z najpopularniejszych obecnie piosenkarek, czyli Taylor Swift, która prywatnie jest partnerką Travisa Kelce z Kansas City Chiefs, który zagra w finałowym meczu ligi NFL.

Stawki za reklamy podczas Super Bowl 2024

Kwestia reklam podczas finału co roku wywołuje sporo emocji – wszystko przez kosmiczne stawki, które obowiązują reklamodawców. Otóż tym razem 30-sekundowy blok reklamowy w przerwie Super Bowl kosztuje 7 mln dolarów, jak wynika z danych zebranych przez serwis Statista. Taka kwota wyrównała ubiegłoroczny rekord i przebiła wcześniejszą stawkę z 2022 roku o 500 tys. dolarów. Co więcej, specjaliści podają, że porównując te ceny z tymi obowiązującymi przed dekadą, można zauważyć, że każde dziesięć sekund podrożało o milion dolarów.

Czytaj też:

Michał Gutka dla „Wprost” o Super Bowl: Święto amerykańskiej kultury. Z tej drużyny śmiano się 30 latCzytaj też:

Super Bowl 2023: Disney świętował 100-lecie w czasie finałowego meczu