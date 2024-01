Serwis informacyjny TV Republika z 30-krotnymi wzrostami. Imponujące statystyki „Dzisiaj”

„Dzisiaj” to główny program informacyjny TV Republika, który emitowany jest codziennie o godzinie 19:00. Po zmianach kierownictwa mediów publicznych i „odbiciu” TVP przez nową władzę, stacja ta notuje rekordową w swojej historii oglądalność. Jak zwrócono uwagę na Wirtualnemedia.pl, od 20 grudnia do 9 stycznia oglądalność wspomnianego programu wyniosła średnio ponad 400 tys. widzów. Według danych Nielsen Audience Measurement, to 3,35 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów.

„Dzisiaj” w TV Republika z ogromnym wzrostem oglądalności

Rekordowe było zwłaszcza wydanie „Dzisiaj”, w którym pojawiła się Danuta Holecka, do niedawna prowadząca „Wiadomości” TVP. Prezenterka, która swoją pracę zakończyła tam tuż przed przejęciem stacji przez nową władzę, dołączyła do grona gospodarzy programu informacyjnego TV Republika. Jej pojawienie się na antenie było na tyle medialnym wydarzeniem, że doprowadziło do awarii portalu TV Republiki, na którym można też oglądać program.

Według danych Nielsena, największą widownię telewizyjną programowi „Dzisiaj” udało się osiągnąć jednak 2 stycznia. Mowa o 641 tys. widzów. Porównanie z okresem od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku robi duże wrażenie. Wtedy bowiem główny serwis informacyjny TV Republika oglądało średnio 14 tys. osób, czyli 0,14 proc. rynku.

TV Republika korzysta na zmianach w TVP

Po przejęciu władzy przez nowy rząd w TVP zaczęły się tam nowe porządki. 20 grudnia wyłączono sygnał TVP Info, który wrócił do nadawania w nowej formie po kilku dniach. Wcześniej zdecydowano o likwidacji głównego wydania programu informacyjnego Telewizji Polskiej. Zamiast „Wiadomości” widzowie mogli zobaczyć „19.30”. Pracownicy dawnej telewizji publicznej znaleźli się w TV Republika. Zatrudnieni zostali tam np. Danuta Holecka czy Michał Rachoń.

Zmiany w TVP nie wszystkim przypadły do gustu. Dane pokazują, że skorzystała na tym właśnie prawicowa telewizja należąca do Tomasza Sakiewicza. Wcześniej, od 1 stycznia do 19 grudnia, stacja miała marginalny udział w rynku – 0,01 proc. Już 20 grudnia TV Republika włączyło 2,60 proc. widzów. Jeszcze lepiej było przez kolejne trzy dni, gdzie stacja miała ponad trzy proc. udziału w rynku.

W następnych dniach dynamika ta nieco wyhamowała, ale średnie dobowe udziały TV Republika od 20 do 28 grudnia wyniosły 2,70 proc. – wynika z danych Wirtualnych Mediów. Oznacza to, że w rankingu kanałów informacyjnych stacja Sakiewicza przegrywa jedynie z TVN24 (7,16 proc.). Na trzeciej pozycji uplasował się Polsat News – 2,36 proc. Na siódmym miejscu znalazło się z kolei inne prawicowe medium. Telewizja wPolsce.pl zanotowała skok z 0,03 proc. na 0,15 proc.

