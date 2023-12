Danuta Holecka odchodzi z TVP

Przypomnijmy, pod koniec listopada 2023 roku, dziennikarze „Gazety Wyborczej” dowiedzieli się, że Danuta Holecka rozwiązała jedną z umów, które zawarte miała z Telewizją Polską. Mowa była o dokumencie podpisanym na zasadach współpracy B2B na jej firmę D.D.H. Studio „V”. Umowa dotyczyła prowadzenia 10-11 wydań „Wiadomości” w miesiącu. Holecka rozwiązać miała ją już 30 listopada, dlatego dziennik miał być przez nią prowadzony do 12 grudnia.

W związku z tym, że Holecka prowadziła „Wiadomości” w sumie przez kilkadziesiąt lat (po raz pierwszy w 1997 roku) i w trakcie rządów Prawa i Sprawiedliwości nazywana była królową stacji, w sieci powstało specjalne wydarzenie, zakładające masowe oglądanie ostatniego wydania programu informacyjnego z jej udziałem. Akcja, która została zorganizowana za pośrednictwem Facebooka, przyciągnęła ponad 122 tysiące ludzi. Niestety, we wtorek 12 grudnia zamiast Holeckiej, w „Wiadomościach” widzowie zobaczyli Edytę Lewandowską.

Danuta Holecka nie poprowadzi już „Wiadomości” i „Minęła 20”

Sytuacja zdaje się być bardziej jasna dzięki informacjom opublikowanym dziś przez portal Wirtualne Media. Jak podają nieoficjalnie dziennikarze, powołując się na informatora z Telewizji Polskiej, Danuta Holecka nie jest wpisana już do żadnych grafików stacji. Oznacza to, że nie zobaczymy jej już w „Wiadomościach”, ale też w „Minęła 20”, ponieważ całkowicie kończy współpracę z Telewizją Polską. Ze swoimi współpracownikami Holecka pożegnać miała się we wtorek 12 grudnia.

Oznacza to, że po raz ostatni Danutę Holecką w „Wiadomościach” zobaczyć mogliśmy w piątek 8 grudnia. We wtorek 12 grudnia poprowadziła z kolei po raz ostatni w w TVP Info „Minęła dwudziesta”.

Kariera Danuty Holeckiej w TVP

Danuta Holecka rozpoczęła pracę w TVP rozpoczęła już w 1993 roku po tym, jak wygrała konkurs na prezentera stacji. Na początku relacjonowała obrady Senatu, jednak szybko awansowała na prowadzącą porannych i popołudniowych wydań „Wiadomości” TVP1. W styczniu 1997 roku debiutowała jako prezenterka głównego wydania serwisu informacyjnego i pozostała na tym stanowisku przez 6 miesięcy. Wróciła do niego w latach 2007-2011, a potem znów w 2016 roku. Oprócz „Wiadomości” w TVP Holecka pojawiała się w takich formatach jak „Gość Wiadomości” na TVP Info, „Dziś wieczorem” czy „Minęła dwudziesta”.

Czytaj też:

Magdalena Ogórek traci pracę. „Umowa nie zostanie przedłużona”Czytaj też:

Danuta Holecka idzie do sądu. „Trwa na mnie nagonka”