Wspólny wywiad Herbuś i Barańskiego. Tancerz szczerze o walce z rakiem i nałogami

Tomasz Barański i Edyta Herbuś uchodzili za jedną z najbardziej dobranych par show-biznesu. Tancerze spędzili ze sobą kilka lat, jednak nagle się rozstali. Wszystko przebiegło w przyjacielskiej atmosferze, a celebryci do teraz są ze sobą w dobrych relacjach.

Herbuś i Barański o relacjach po rozstaniu

Kilka dni temu Edyta Herbuś i Tomasz Barański udzielili Onetowi obszernego wywiadu. Opowiedzieli o najtrudniejszym momencie ich związku, kiedy tancerz uzależnił się od używek. Celebrytka zdradziła, że nie radziła sobie z tą sytuacją.

– Ważnym punktem zwrotnym dla ciebie była decyzja o pójściu na terapię, odcięciu się od używek, które w pewnym momencie były dla ciebie już bardzo niebezpieczne, bo płynąłeś ostro. Płakałam w poduszkę. Nie wiedziałam, jak sobie z tym poradzić, jak cię uratować. Byłam przerażona, że nie przeżyjesz czasami swoich odpiętych wrotek – przyznała.

Tomasz Barański wygrał z chorobą

Ryzykowne życie i nadużywanie różnych substancji doprowadziło tancerza do poważnej choroby. Lekarze wykryli u niego guza moczowodu, który był skutkiem m.in. palenia papierosów. Tomaszowi Barańskiemu udało się pokonać nowotwór, ale w wywiadzie nie ukrywał, że ta sytuacja zmieniła jego życie.

– Od momentu choroby wiele rzeczy się zmieniło w moim życiu. Ludzie, otoczenie – takie oczyszczenie. U mnie się bardzo dużo zmieniło. Totalnie się zmieniła sytuacja w moim życiu. Zostawiłem za sobą pewne sprawy, które uciskały, ciążyły, chodziłem jak w za ciasnych butach. To mi dodało siły, żeby to zmienić – przyznał.

Informacja o chorobie wstrząsnęła także była partnerką tancerza. Herbuś była wówczas na wakacjach we Włoszech ze swoim ówczesnym chłopakiem. – Odebrałam od ciebie telefon z taką wiadomością i paniką w twoim głosie, że mnie zmiotło totalnie. Zwiedzaliśmy jakiś piękny kościół. Wyszłam przed wejście, kucnęłam i po prostu razem płakaliśmy. Ta panika była takim ciężarem, że aż ciężko było oddychać. Jak sobie razem popłakaliśmy, to jakby przepłynęło w taki sposób, że wezbrało we mnie totalną pewnością, że wszystko będzie dobrze. Jak teraz o tym opowiadam, to czuję tamto bijące serce – powiedziała.

