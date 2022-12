„Jeszcze Najman i będzie komplet”. Znów hejt w sieci po ogłoszeniu gwiazd Sylwestra Marzeń TVP

Telewizja Polska zaczęła ogłaszać gwiazdy, które wystąpią na Sylwestrze Marzeń w Zakopanem już kilka dni temu. Dowiedzieliśmy się, że na scenie zobaczymy między innymi Edytę Górniak, Maję Hyży czy Zenona Martyniuka. Dziś do tych gwiazd oficjalnie dołączyli: Marina Łuczenko-Szczęsna, Justyna Steczkowska, Sławomir i Kajra, Kasia Moś, Sara James, Jan Majewski, Felivers, Staszek Karpiel-Bułecka, Kapela Ciupaga czy Kuba Szmajkowski.

Mimo zmiany na stanowisku prezesa TVP i doniesień, jakoby Matyszkowicz nie przepadał za gwiazdami disco-polo, na sylwestrowej imprezie organizowanej przez publiczną telewizję nie zabraknie artystów tego gatunku, w tym zespołów: Playboys, Weekend, Defis, Boys, Classic, Voyager i Blanka. Na scenie pojawią się też zagraniczne gwiazdy – zespół Dzidzio z Ukrainy i Thomas Anders z Modern Talking.

Ciekawostką w tym roku mają być duety matek z synami. Jak przekazała Anna Cyzowska, dyrektor agencji kreacji rozrywki i oprawy TVP, Edyta Górniak wystąpi ze swoim synem Allanem „Enso” Krupą w roli DJ-a, a Justyna Steczkowska pojawi się w Zakopanem ze swoim dzieckiem Leonem Myszkowskim i jego formacją „Mike&Laurent”.

Wiadomo już, że Zakopane, podobnie jak rok temu, nie będzie dopłacało do organizacji Sylwestra Marzeń. W poprzednich latach partycypowało w kosztach, dodając do budżetu po milionie złotych.

Widzowie krytykują gwiazdy Sylwestra Marzeń TVP

Podobnie, jak kilka dni temu, gdy TVP ogłosiła pierwsze gwiazdy swojej dorocznej imprezy, tak i tym razem w sieci posypały się komentarze niezadowolonych widzów. Internauci narzekają głównie na dobór artystów, zwracając uwagę na to, że co roku podczas Sylwestra Marzeń występują dokładnie te same gwiazdy.

„Jakich marzeń, toć to porażka, ile można tego słuchać”; „Oho ! Zaczyna się jedne i te same. Hit”; „To jeszcze tylko Najman i będzie komplet”; „A przecież trzeba oszczędzać energię elektryczną, a tu szykuje się impreza z takim rozmachem. Czegoś tu nie rozumiem” – piszą.

