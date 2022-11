Marcin Hakiel zaczął unikać rozgłosu. O co chodzi?

Marcin Hakiel po rozstaniu z Katarzyną Cichopek stał się bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Mimo że na początku była już para miała nie komentować swojego życia osobistego, to celebryta nie dotrzymał tej umowy. Wszystko zmieniło się, kiedy latem tancerz wszedł w nowy związek.

Nowa partnerka postawiła Marcinowi Hakielowi warunek

Obecnie Marcin Hakiel często chwali się wspólnymi chwilami z tajemniczą blondynką o imieniu Dominika. Jednak na żadnej z fotografii nie pokazuje jej twarzy. Wiadomo jedynie tyle, że kobieta także ma dzieci z innego związku. Media dotarły do informacji, że para poznała się przez internet. Po tym jak Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski potwierdzili swój związek Marcin Hakiel nie zdecydował się na skomentowanie tej sytuacji. Jak twierdzi informator Plotka, ma być to zasługa nowej wybranki.

– Dominika nie chce żadnych afer medialnych. Poprosiła Marcina, żeby nie angażował się w żadne spory i zrezygnował z ustawek z fotoreporterami. Bardzo mu na niej zależy, więc oczywiście się z nią zgodził. Są bardzo fajną parą i nie kryją swojego szczęścia – powiedziała osoba z otoczenia celebryty.

Źródło portalu twierdzi też, że obecna partnerka tancerza ma bardzo dobry kontakt z jego byłą żoną. – Pozytywnym sygnałem jest już to, że nowa dziewczyna Marcina, Dominika jest w stałym kontakcie z Kasią i wspólnie ustalają szczegóły związane z wyjazdami dzieci do Krotoszyna. Kasia ma o niej jak najlepsze zdanie i pewność, że ta dziewczyna też ceni sobie spokój. Najważniejsze jest dla niej to, że dzieci ją lubią, a ona czule się nimi zajmuje. To wielka wartość w tych czasach – dodał informator.

