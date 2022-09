Dziennikarz nie hamował się w programie na żywo. „Skoro o śmieciach mowa, to wrócimy do słów Putina”

Słowa, które na antenie Polsat News wypowiedział Igor Sokołowski, są szeroko komentowane. Dziennikarz w skrótowej formie zapowiadał tematy, które zostaną zaprezentowane w programie „W Rytmie Dnia” na antenie Polsat News. Wspomniał m.in. o sposobach na oszczędzanie energii, a także napomknął, że niektórzy palą w swoich domach śmieciami.

– A skoro o śmieciach mowa, to wrócimy też do słów Władimira Putina, który pół godziny temu był łaskaw różne rzeczy opowiadać – powiedział Igor Sokołowski, odnosząc się do porannego orędzia prezydenta Rosji. „Mistrz”, „Złoto”, „Wielki szacunek” – piszą na Twitterze internauci, którzy są zachwyceni wypowiedzią dziennikarza.

Orędzie Władimira Putina. Prezydent Rosji z serią kłamstw

Przypomnimy – Władimir Putin w czasie orędzia powtarzał tezy rosyjskiej propagandy. Określał wojnę w Ukrainie mianem „specjalnej operacji wojskowej”. Jednocześnie nie wspominał o atakach, które podlegli mu żołnierze, przeprowadzają na cele militarne oraz obiekty zamieszkałe przez ludność cywilną.

Władimir Putin przekonywał, że „we wszystkich podejmowanych przez niego działaniach przyświeca mu chęć wspierania rodaków i umożliwienie im samodzielnego decydowania o własnej przyszłości”. W ten sposób rosyjski prezydent nawiązał do pseudoreferendów, które z inicjatywy prokremlowskich separatystów mają się odbyć w Doniecku, Ługańsku, Chersoniu i Zaporożu.

Władimir Putin podczas swojego wystąpienia ogłosił, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji armii. – Podpisałem dekret, ponieważ musimy chronić Rosję, jej suwerenność i integralność terytorialną. Musimy zapewnić naszym obywatelom pełne bezpieczeństwo – stwierdził. Polityk krytykował również Zachód, oskarżając o prowadzenie antyrosyjskiej polityki. – My się tylko bronimy – kłamał w dalszej części przemówienia.

