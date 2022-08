Margaret zakpiła z Filipa Chajzera. Musiał reagować wydawca programu

Margaret była jedną z występujących na Top of the Top Sopot Festival. Zanim wokalistka pojawiła się na scenie, mogliśmy zobaczyć ją „Dzień Dobry TVN”. Celem była zapowiedź jej występu podczas drugiego dnia wydarzenia. W nadmorskim studiu śniadaniówki rozmawiał z nią Filip Chajzer. Wywiad przebiegał bez żadnych komplikacji do momentu kiedy prowadzący zapytał wokalistkę o nowy tatuaż, który pojawił się na jej przedramieniu. Piosenkarka odparła, że zrobiła go poprzedniego dnia i ma dla niej wyjątkowe znaczenie. Chajzer nie był czujny i nie zatrzymał gwiazdy w odpowiednim momencie.

Margaret zakpiła z Filipa Chajzera

Na pytanie Margaret bez skrupułów opowiedziała, że napis „Wredne Cip****” oznacza nazwę nowego kolektywu, który tworzy. Podczas swojej wypowiedzi na wizji celebrytka użyła pełnego słowa, co zdecydowanie zaskoczyło prezentera. – To napis „Wredne Cip****”, to taki mój nowy kolektyw, który tworzę. On jest na scenie i poza sceną również. To dziewczyny, które robią fajne rzeczy, które się dobrze bawią i się wspierają – zdradziła i chętnie pokazała nowy nabytek na ciele.

Zauważywszy reakcję młodego Chajzera, wokalistka jeszcze raz powtórzyła nazwę. Wtedy gospodarz letniego studia „Dzień Dobry TVN” wreszcie zareagował. Wyznał, że dostał od wydawcy wiadomość przez odsłuch, że „to dalej telewizja poranna”. Celebrytka zapytała, czy to oznacza, że muszą zejść z wizji, ale dziennikarz zaprzeczył. Postanowił nie brnąć w dialog i skoncentrował się na interakcji z plażowiczami. Głównie pytał, czy wybierają się na wieczorne wydarzenie i czy mają bilety.

To nie powstrzymało Margaret i podczas pożegnania z widzami znów użyła wspomnianej nazwy. Po powrotnym połączeniu ze studiem „Dzień Dobry TVN” w Warszawie prowadzący Andrzej Sołtysik również nie mógł powstrzymać się od komentarza. – Powtórzone parę razy jest lepiej zapamiętane oczywiście – podkreślił.

