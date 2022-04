Dziś nowy odcinek „Kuchennych rewolucji”. Gessler będzie rzucać talerzami?

Pizzeria Masters leży w jednej z oddalonych od centrum dzielnic, a prowadzi ją doświadczony na wielu frontach Olek. Z wykształcenia jest mechanikiem samochodowym, ale żadnej pracy się nie boi. Handlował rybami, potem butami, prowadził zbiórki odzieży używanej, a nawet zbierał złom. Za namową kolegi i pod wpływem nagłego impulsu, postanowił zostać restauratorem. Swoją partnerkę Iwonę postawił przed faktem, wynajmując lokal pod działalność gastronomiczną.

W pizzerii miało być teoretycznie po włosku, ale pochodzący z Włoch kucharz Luka nie ma pola do popisu. Właściciel nie pozwala mu pracować na włoskich produktach, bo są za drogie. Olek każe używać najtańszych produktów z hurtowni. Oprócz pizzy restauracja podaje też dania kuchni polskiej. Załoga narzeka jednak, że chorobliwie oszczędny szef, zmusza ich do podawania dań nie będących pierwszej świeżości. Tu przecież nic nie może się zmarnować. Nic więc dziwnego, że lokal serwujący kiepskie dania nie cieszy się w okolicy popularnością. Czy Magdzie Gessler uda się zmienić podejście Olka i wprowadzić do tej restauracji jakość i smak?

Nowy odcinek „Kuchennych rewolucji” już dziś na antenie TVN o godzinie 21:35.

