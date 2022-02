Eurowizja 2022. W sobotę poznamy polskiego reprezentanta. Podpowiadamy, gdzie śledzić show

Spektakularne, multimedialne widowisko, nawiązujące do najważniejszych momentów w historii Eurowizji – tak zapowiada się finałowy koncert zamykający krajowe eliminacje do najpopularniejszego konkursu piosenki w Europie. W realizację show zaangażowane zostaną równolegle dwa studia Telewizji Polskiej, a dzięki materiałom pochodzącym z archiwów TVP i Europejskiej Unii Nadawców (EBU), widzowie będą mieli okazję raz jeszcze doświadczyć emocji, jakie towarzyszyły najważniejszym występom w historii konkursu.

Kto wystąpi podczas imprezy?

W koncercie wezmą udział zagraniczne gwiazdy – duet Ell&Nikki z przebojem „Running Scared”, który przyniósł Azerbejdżanowi zwycięstwo w konkursie Eurowizji 2011. Nie zabraknie także mocnej reprezentacji Polski – najpopularniejsze eurowizyjne hity wykonają: Justyna Steczkowska, Viki Gabor, Kasia Moś, Sara James, Rafał Brzozowski i Blue Café. Koncert poprowadzą: Małgorzata Tomaszewska, Ida Nowakowska oraz Rafał Brzozowski, a na backstagu zobaczymy: Aleksandra Sikorę i Marka Sierockiego, dziennikarzy, przed którymi Eurowizja nie ma tajemnic. Finalistów wspierać będzie Martin Österdahl producent wykonawczy Konkursu Piosenki Eurowizji Europejskiej Unii Nadawców.

O zwycięstwo i przepustkę do Turynu powalczą: Ania Byrcyn (z piosenką „Dokąd?”), Daria (z piosenką „Paranoia”), Emilia Dębska, czyli Mila (z piosenką „All I need”), Karolina Lizer (z piosenką „Czysta woda”), Karolina Stanisławczyk & Toro Chica (z piosenką „Move”), Krystian Ochman (z piosenką „River”), Siostry Szlachta (z piosenką „Drogowskazy”), Kuba Szmajkowski (z piosenką „Lovesick”), Lidia Kopania (z piosenką „Why does it hurt”), oraz zespół Unmute (z piosenką „Głośniej niż decybele”). O tym, kto poleci do Włoch, zdecydują zsumowane głosy telewidzów i jurorów.

66. Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w dniach 10, 12 i 14 maja 2022 r. w Turynie w hali Palasport Olimpico (Pala Alpitour).

Co wiemy o finałowej dziesiątce?

Daria



Daria to wokalistka i autorka piosenek, która swoją przygodę z muzyką zaczęła jako dziecko. W wieku 18 lat wyjechała do Londynu, gdzie początkowo studiowała aktorstwo, a następnie podjęła studia w London College of Music. Tam szlifowała umiejętności wokalne. Występowała na legendarnych brytyjskich scenach takich jak: Omeara, O2 Islington czy The Troubadour. Udział w dziesiątej edycji „The Voice of Poland” przyniósł Darii szeroką rozpoznawalność w Polsce. Jej piosenki – „Love Blind”, a chwilę później „Paranoia” – w krótkim czasie trafiły na radiowe listy przebojów, zyskując status hitów.



Krystian Ochman

Krystian Ochman to zwycięzca 11. edycji „The Voice of Poland” i wnuk słynnego polskiego tenora Wiesława Ochmana. To także wokalista i instrumentalista, grający na fortepianie i trąbce. Udział Krystiana w „The Voice of Poland” spotkał się z entuzjastycznym przyjęciem. Ochman okrzyknięty został objawieniem i fenomenem muzycznym, a jego pierwszy autorski utwór „Światłocienie” typowany był na jeden z najlepszych singli autorstwa laureatów „The Voice of Poland”. Piosenka zanotowała aż 300 tys. streamów w tydzień i zadebiutowała na Spotify Top 200. Wkrótce singiel uzyskał status złotej płyty. Kolejnym utworem – zatytułowanym „Prometeusz” – Krystian wygrał konkurs „Premier” na 58. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Jako pierwszy polski wokalista wziął też udział w The Circle Sessions. Debiutancki album Krystiana ukazał się w listopadzie 2021 roku.





Karolina Stanisławczyk & Chika Toro



Karolina Stanisławczyk & Chika Toro – energetyczny słowiańsko-latynoski duet. Karolina Stanisławczyk jest wokalistką, pianistką i autorką tekstów. Pierwszą solową płytę wydała w maju 2021 roku. Znalazł się na niej wielki hit zatytułowany „Cliché”. Za sprzedaż tego singla Karolina odebrała platynową płytę. Z „Cliché” wystąpiła też na koncercie „Od Opola do Opola” podczas 58. KFPP Opole 2021. W październiku 2021 roku ukazał się kolejny singiel wokalistki pt. „Ostry dyżur” zapowiadający jej nowy album studyjny. W żyłach Chiki Toro (czyli Neidy Viviany Toro Salazar) płynie kolumbijska krew. Chika to piosenkarka, autorka tekstów i tancerka. W 2017 roku przeprowadziła się do Europy, by tu poświęcić się muzyce. Trzy lata później jej singiel uzyskał status złotej płyty. Doświadczenie sceniczne i taneczne zdobywała w Australii, Kolumbii, USA, Czechach i Polsce. Na co dzień mieszka w Warszawie.



Mila

Mila (czyli Emilia Dębska) jest wokalistką, pianistką, aktorką, autorką muzyki i tekstów. Występowała w programach telewizyjnych oraz na deskach Teatru Buffo w spektaklach reżyserowanych przez Janusza Józefowicza (m.in. w kultowym „Metrze”). Mając za sobą doświadczenia telewizyjne i teatralne, Mila przeprowadziła się do Słowenii, gdzie z sukcesami kontynuowała karierę artystyczną. W roku 2015 wzięła udział w szóstej edycji „The Voice of Poland”. Do swojej drużyny zaprosiła ją Edyta Górniak.



Karolina Lizer

Karolina Lizer występuje jako solistka w Ludowym Zespole Artystycznym PROMNI. Jej debiutancka płyta zatytułowana „Lśniąca. Łąkowe historie…” z autorskimi utworami została uznana przez Marka Sierockiego za jedną z trzech najlepszych płyt września 2021 roku. Wraz z pianistą Bogdanem Hołownią nagrała 10 utworów z repertuaru Kabaretu Starszych Panów oraz 10 standardów jazzowych we własnym opracowaniu. W 2021 roku na Festiwalu Warszawa Singera wystawiła autorski spektakl muzyczny „Meshuge”. To zbiór najpiękniejszych utworów żydowskich w polskich tłumaczeniach Jacka Cygana, Agnieszki Osieckiej i Romana Kołakowskiego, ułożonych w piękną historię wspomnień młodej dziewczyny. W wolnych chwilach Karolina daje koncerty klawesynowe.



Lidia Kopania



Lidia Kopania to zwyciężczyni konkursu Trendy na Festiwalu Top Trendy w 2006 roku w Sopocie i reprezentantka Polski w Konkursie Eurowizji w 2009 roku. Aktualnie pracuje jako muzykoterapeutka. Jej najnowszy album zatytułowany „W pomiędzy” („In Between”) to 14 utworów dotykających m.in. takich tematów jak przemijanie czy globalizacja. Na co dzień artystka porusza się w przestrzeniach muzycznych, kojarzonych z gatunkami trance, house, goa czy bigbeat.



Kuba Szmajkowski

Kuba Szmajkowski szerokiej publiczności dał się poznać dzięki programowi „The Voice Kids”. Po tym doświadczeniu występował z zespołem 4Dreamers, który w ciągu 3 lat swojej działalności mocno „zamieszał” na polskim rynku muzycznym. Grupa była dwukrotnie nominowana do prestiżowej nagrody Fryderyka, a w 2019 roku swoim występem otwierała konkurs Eurowizji Junior. Solową karierę Kuba Szmajkowski rozpoczął w 2021 roku. We wrześniu 2021 roku wydał debiutancki singiel pt. „Nieskończone”.



Ania Byrcyn

Ania Byrcyn od momentu udziału w „The Voice of Poland” konsekwentnie pnie się po szczeblach muzycznej kariery. Pierwszy samodzielny singiel z 2021 roku przyniósł jej główną nagrodę konkursu „Debiuty” na 58. KFPP w Opolu. Z kolei pierwszy anglojęzyczny singiel pt. „Trigger” dał Ani wygraną na hiszpańskim BravoFestival. Wokalistka ma na swoim koncie udział w kilku produkcjach telewizyjnych oraz gościnny występ na płycie „Sitkowski Band Two Generations – Jazz Meets The Beatles”. Ania to Góralka z krwi i kości. Pochodzi z jednego z najstarszych podhalańskich rodów.





Unmute



Unmute – zespół tworzony przez pięcioro głuchych artystów: Magdalenę Wdowiarz, Julię Kramek, Alinę Jagodzińską, Zuzannę Szymańską i Jakuba Stanisławczyka. We wrześniu 2021 roku grupa opublikowała swój debiutancki singiel zatytułowany „Głośniej od bomb”, który spotkał się z niezwykle pozytywnym odbiorem. Twórczość Unmute wymyka się typowym definicjom i gatunkom muzycznym. Teksty grupy tworzone są w polskim języku migowym (PJM). Misją zespołu jest promowanie kultury osób głuchych, równości i inkluzywności.



Julia i Wiktoria Szlachta

Siostry Szlachta to bliźniaczki – Julia i Wiktoria – które swoimi głosami oczarowały samą Marylę Rodowicz. W 2019 roku zmierzyły się z jej repertuarem i wygrały odcinek „Szansy na Sukces” z udziałem królowej polskiej estrady. Ogólnopolski rozgłos zyskały dzięki występom w ramach Wakacyjnej Trasy Dwójki oraz podczas Sylwestra Marzeń w Zakopanem. W 2020 roku wystąpiły w koncercie „Debiuty” na deskach opolskiego amfiteatru z utworem „Na niby”. W tym samym roku po raz pierwszy spróbowały swoich sił w eliminacjach do Eurowizji.

O której sobotni koncert?

„Tu bije serce Europy! Wybieramy hit na Eurowizję!” – sobota 19 lutego, godz. 20.00 (cz. I) i 21.00 (cz. II), TVP2.

