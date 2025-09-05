Fenomen „odzyskanych wspomnień”. Ta produkcja true crime na HBO Max rozwali wam głowy

Serial dokumentalny „Szóstka z Nebraski” jest zapisem bardzo nietypowej i psychologicznie złożonej sprawy sześciu osób, które w 1985 roku zostały skazane za morderstwo 68-letniej Helen Wilson z miasta Beatrice w stanie Nebraska. Pomimo że pięcioro z sześciorga oskarżonych początkowo przyznało się do winy, „Szóstka z Nebraski”, jak ich nazwano, została uniewinniona w 2009 roku, kiedy ponownie przebadano materiał DNA. Decyzja sądu podzieliła społeczność prowincjonalnego miasta i wzburzyła krewnych Helen Wilson. Serial HBO przedstawia chronologiczny zapis wydarzeń – od morderstwa, przez prowadzone dochodzenie, proces, uniewinnienie oraz dwie sprawy cywilne. Nieoczekiwane zwroty w śledztwie sprawiają, że prawda staje się coraz mniej oczywista, a niewiarygodna historia, którą poznajemy, skłania nas do refleksji nad wiarygodnością zeznań i wspomnień świadków w sprawach karnych.

Fenomen „odzyskanych wspomnień”. Co się stało w Beatrice w stanie Nebraska?

Serial analizuje także fenomen „odzyskanych wspomnień”, który często sprawia, że podejrzani składają fałszywe, obciążające ich zeznania i przybliża widzom niekonwencjonalne metody wykorzystywane przez policję. Jego twórcy próbują odtworzyć sposób myślenia oskarżonych, z których kilkoro było emocjonalne i psychicznie podatnych na psychologiczne sugestie i podkreślają jednocześnie, że śledczy oraz eksperci ds. kryminalistyki popełnili wiele błędów podczas dochodzenia i zabezpieczania śladów, co utwierdziło członków ławy przysięgłych w przekonaniu o winie oskarżonych. Dodatkowo, wyrok skazujący idealnie wpisał się w nastroje mieszkańców prowincjonalnego miasta, którzy oczekiwali, że sprawa zostanie szybko rozwiązania, a sprawcy przykładnie ukarani.

Ponad 35 lat później społeczność Beatrice w dalszym ciągu boryka się z emocjonalnymi konsekwencjami brutalnej zbrodni i boleśnie odczuwa finansowe reperkusje głośnego śledztwa. „Szóstce z Nebraski”, którzy odsiedzieli łącznie 70 lat w więzieniu, przyznano 28 milionów odszkodowania, co sprawia, że młodsze pokolenie mieszkańców płaci wyższe podatki w nadal podzielonym mieście, gdzie pomimo upływu lat sprawa wywołuje w członkach lokalnej społeczności gorące emocje. Pomimo przytłaczających dowodów, które wskazują jednoznacznie na niewinność oskarżonych, wielu mieszkańców nadal wierzy, że popełnili oni morderstwo. W tym gronie jest nawet jedna z sądzonych kiedyś kobiet, która twierdzi, że pamięta ze szczegółami, jaką rolę odegrała w popełnieniu zbrodni.

„Szóstka z Nebraski” na HBO Max. Jak rozliczyć się z przeszłością?

Reżyserka dokumentu chce uwolnić miasto od traumy i namawia lokalną grupę teatralną, żeby przygotowała i wystawiła dla miejscowej publiczności przedstawienie oparte na aktach sprawy, sprawozdaniach śledczych i nagraniach z prowadzonych przez detektywów przesłuchań. W rolach policjantów, psychologa, rodziny ofiary i sześciu oskarżonych wystąpili lokalni aktorzy. Pomimo oporu mieszkańców miasteczka i otrzymywanych przez aktorów pogróżek, grupa odtworzyła wydarzenia, które przywołują bolesne wspomnienia, ale są jednocześnie dla lokalnej społeczności i członków rodziny Helen Wilson wyzwalającym doświadczeniem umożliwiającym im rozliczenie się z przeszłością.

W serialu zobacycie nieemitowane nigdy wcześniej nagrania archiwalne, w tym materiały filmowe zarejestrowane podczas dochodzenia, zapisy policyjnych przesłuchań członków rodziny zamordowanej Helen Wilson i sześciorga oskarżonych. Usłyszymy też relacje detektywów, byłych prokuratorów hrabstwa, śledczych, opinie adwokatów specjalizujących się w sprawach karnych i cywilnych, poznamy stanowisko byłego prokuratora generalnego stanu Nebraska oraz mieszkańców miasta Beatrice.

Reżyserka Nanfu Wang (film dokumentalny HBO „Jednym tchem”) przypomina nam sprawę morderstwa sprzed lat, która jest przyczynkiem do analizy błędów wpisanych w policyjne i sądowe procedury. Niezwykła historia zbrodni skłania nas do refleksji nad naturą prawdy, podatnością prawdziwych i odzyskanych wspomnień na manipulację oraz obciążeniem, jakim są dla nas wszystkich błędne wyroki sądowe.

