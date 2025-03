Wraca jeden z najlepszych seriali Netfliksa! Dochodzimy do „soczystej części historii”

„Problem trzech ciał” zadebiutował na Netflix w marcu 2024 roku. David Benioff i D.B. Weiss („Gra o tron”) oraz Alexander Woo („Terror”, „Czysta krew”) są współtwórcami, producentami wykonawczymi i scenarzystami serialu. Tytuł jest adaptacją powieści fantastycznonaukowej chińskiego pisarza Liu Cixina, wydanej w 2006 roku.

Serial opowiada o brzemiennej w skutkach decyzji podjętej w Chinach przez młodą kobietę w latach 60. XX wieku, która rozchodzi się echem w czasie i przestrzeni, a jej konsekwencje sięgają czasów współczesnych. Gdy prawa natury w niewytłumaczalny sposób chwieją się w posadach, zżyta grupa wybitnych naukowców łączy siły ze stosującym nietypowe metody detektywem, aby stawić czoła największemu zagrożeniu w historii ludzkości.

Jedną z głównych ról w serii – Auggie Salazar – gra Eiza Gonzalez, która teraz zdradziła, kiedy widzowie spodziewać się mogą kolejnej części tej opowieści.

Kiedy 2. sezon serialu „Problem trzech ciał” na Netflix?

Gonzalez udzieliła wywiadu portalowi ScreenRant podczas festiwalu SXSW. Na pytanie, kiedy rusza produkcja 2. sezonu serialu „Problem trzech ciał”, odpowiedziała: „Na dniach, wkrótce. Bardzo, bardzo wkrótce. W tym roku”.

– „Ciemna Puszcza” to moja ulubiona książka i jestem bardzo podekscytowana. Nie powinnam tego mówić, ponieważ uważam, że każda część serii jest ważna, ale zdecydowanie, gdy o nich rozmawialiśmy showrunnerzy mówili: „Musimy po prostu przebrnąć przez pierwszy sezon, żeby dotrzeć do naprawdę soczystej części historii i do tego zmierzamy” – podkreśliła aktorka. – To było niesamowite (praca przy 1. sezonie – red.), ale ten 2. sezon to jest coś, na co bardzo czekam. Nie mogę się doczekać, żeby przeczytać te scenariusze. Słyszałam o nich tak wiele, dostaje już coraz więcej informacji i myślę sobie: „Mój Boże! Wróciliśmy!” – dodała podekscytowana Gonzalez.

Oficjalnie wiadomo już, że powstanie zarówno drugi, jak i trzeci sezon „Problemu trzech ciał”, więc jasne jest, że Netflix jest zdeterminowany, aby właściwie zaadaptować książki. Jeżeli słowa Gonzalez się potwierdzą i produkcja kolejnej części ruszy jeszcze w tym roku, możemy się spodziewać 2. sezonu już naprawdę niebawem.

