W Warszawie stanął Pomnik „Szefa Idioty”. Wyjaśniamy, co chodzi

Do monumentu pozował Michał Holc (grany przez Piotra Polaka), Prezes siedleckiego producenta wody mineralnej Kropliczanka.

– Kiedy CANAL+ przyszedł do mnie z tym pomysłem, pomyślałem – ODLOT! Kto nie chciałby mieć własnego pomnika i to jeszcze za życia? Później zrobiło się gorzej, bo okazało się, że to pomnik symbolizujący szefa idiotę. Symbolizujący kwintesencję roli, jaką gram w „The Office PL” od trzech sezonów. CEO Kropliczanki to skuteczny, inteligentny, odważny, kreatywny, empatyczny, kulturalny, wspierający, przystojny, wytrwały, wizjonerski, spontaniczny biznesmen. Tzn. taki jest tylko w swoich oczach. W rzeczywistości jest antytezą wszystkiego, co wymieniłem – mówił Piotr Polak, grający rolę Michała „Szefa Idioty” Holca.

Twórcami pomysłu są Miłosz Jacyna i Wojciech Augustyniak, były i obecny Head of Social Engagement w CANAL+ Polska.

– Michał Holc jest takim narcyzem, że nawet pomnik szefa idioty byłby dla niego życiowym osiągnięciem. Bo w końcu to piękny złoty pomnik w centrum stolicy – ile osób się może pochwalić, że dostąpiło takiego zaszczytu? A że idioty? Bywa i tak... Nie ważne jak mówią, ważne żeby mówili. Kropliczankowa karawana jedzie dalej! Pewnie widząc ten monument wielu zwizualizuje sobie w miejsce twarzy Michała Holca byłych a może i aktualnych przełożonych. Mam nadzieję, że zrobi to z uśmiechem na twarzy, prosimy o brak agresji i niedewastowanie pomnika! – dodawał Wojciech Augustyniak.

Pomnik do 21 listopada można oglądać w warszawskiej Fabryce Norblina.

„The Office PL”. Co w 3. sezonie?

Nowy sezon, nowi bohaterowie, a także… nowa Pani Prezes. Po zwycięstwie nad Michałem (Piotr Polak) w drugim sezonie o awans do centrali w Warszawie, Patrycja (Vanessa Aleksander) od razu przechodzi do działania, zarządzając wprowadzenie nowego napoju z logo Kropliczanki – energetyka.

Stworzenie nowego produktu od zera to jednak bardzo ciężkie zadanie – trzeba wybrać logo brandu, wygląd puszki, znaną „twarz” do promocji, powiększyć zespół o nowych pracowników. Wszystko to wprowadza w popłoch i stres skład siedleckiego biura. Krótki deadline na realizację projektu to także test skuteczności Michała. Czy może to bardziej szukanie pretekstu do jego zwolnienia?

