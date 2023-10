Nowy odcinek serialu „Pierwsza miłość”. Szczera rozmowa Emilki z Celiną i kłopoty kliniki

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

Co wydarzyło się w poprzednim odcinku serialu? Streszczenie odcinka 3668

Kalina wraz z Oskarem próbują udowodnić celowe nieprawidłowości, które Weksler wraz z Michałem tak skrupulatnie starali się zataić. Nie spoczną, dopóki nie dojdą do prawdy. Karol odkrywa nieoficjalne śledztwo swoich pracowników. Postanawia zabezpieczyć się na wypadek ujawnienia niewygodnych faktów. Nieoczekiwanie w życiu Kaliny pojawia się dawno niewidziana postać z jej przeszłości.

Natomiast Janek z synami Kingi wreszcie mogą odwiedzić ją w szpitalu. Ostatnie wydarzenia mocno odcisnęły się na każdym z nich. Dzięki tej sytuacji Kinga zrozumiała, że teraz bardziej niż kiedykolwiek chce ich bliskości i wsparcia. Tomek podejmuje decyzję w sprawie jego związku z Jolką. Natomiast zaskoczony Emil dowiaduje się od Edwarda, dlaczego Dominika nie odbiera jego telefonów. Nie może uwierzyć, że stać ją na tak odważny i ryzykowny gest.

Co dziś w „Pierwszej miłości”? Odcinek 3669

Dominika nie traci zimnej krwi. Działa brutalnie i zdecydowanie. Na szali jest życie jej i niewinnego dziecka. Bezwzględna Sara teraz sama błaga o litość. Natomiast Kalina jest przekonana, że tajemniczy prezent dla Marlenki zostawiła jej sąsiadka Oliwka. Ta jednak zaprzecza i próbuje przekonać Kalinę do swych szczerych zamiarów.

Tymczasem Oskar próbuje dojść do tego, z jakiego źródła została wypłacona łapówka dla Michała. Natomiast Grażyna jest załamana sytuacją, jaka miała miejsce w klinice. Jest przekonana, że to źle wpłynie na reputację We-Medu. Dochodzą już do niej pierwsze sygnały, potwierdzające jej najgorsze obawy. Czy klinika zostanie bezpowrotnie zamknięta? Natomiast Emilka postanawia szczerze porozmawiać z Celiną, której nie podoba się obecna sytuacja.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w telewizji Polsat.

