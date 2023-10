Widzowie „Love Island. Wyspa miłości” w szoku. Weronika odeszła z programu

Dziewczyny razem z czterema singlami czekały w Kręgu Ognia na swoich dotychczasowych partnerów. Najpierw w willi pojawiła się Karolina Gilon, która zapytała panie o ich przewidywania. – Z każdym dniem pojawia się coraz więcej wątpliwości, ale są też tęsknotki – powiedziała Jaquelina. – Nie spodziewałam się, że można się do kogoś tak szybko przyzwyczaić. Wróci sam – stwierdziła Laura o Arminie.

– Musicie zdecydować, czy chcecie zostać ze swoimi dotychczasowymi partnerami, czy chcecie stworzyć parę z którymś z nowych chłopaków – ogłosiła prowadząca. – Czas poznać wasze decyzje. To ostateczny test wierności – dodała.

Jaqueline i Bartek nadal razem

– Zdecydowanie zostaję w parze z Bartkiem – ogłosiła Jaquelina. A czy Bartek wrócił z Casa Amor sam? Oczywiście i to z kwiatami! – Tęskniłem, a kwiaty są bez okazji – powiedział chłopak, zapewniając, że niczego nie przeskrobał pod nieobecność partnerki. – Wiedziałem, że na mnie czeka mój mały prezencik – cieszył się. Obydwoje podkreślili, że ta rozłąka na pewno ich zbliżyła, a relacja może teraz wejść na wyższy level.

Ania i Przemek nową parą

Anie nie musiała długo się zastanawiać nad decyzją. – Zdecydowanie nie zostaję w parze z Rafałem – ogłosiła. – Jesteśmy na dobrej drodze do budowania relacji. Uzupełniamy się. Wybieram Przemka – dodała. – Intryguje mnie jej charakter. Jestem podekscytowany – cieszył się chłopak.

Rafał wrócił z Casa Amor z Oliwką

A jaką decyzję podjął były już partner Ani? Chłopak, który uważał się za jednego z największych wygranych w drugiej willi, zdecydował się budować parę z Oliwką. – Inne życie, inne dziewczyny, było z kim pogadać – opowiedział o pobycie w Casa Amor. – Przyprowadziłem koleżankę. Wszystkiego dowiecie się w swoim czasie – zażartował z pozostałych. – Chyba jaja mu urosły – śmiała się Ania.

Weronika nie wybrała nikogo

Chyba największą huśtawkę emocji przeżywała od początku pobytu na Wyspie Weronika. – Czy nowi chłopcy namieszali trochę w Twojej głowie? – zapytała Karolina Gilon. – Jak się okazuje, moje serce jest silniejsze od rozumu. Przez całe moje życie kieruję się prawdą i muszę być uczciwa wobec siebie. Nie chcę też oszukiwać żadnego z chłopaków i robić im nadziei na coś, co się nie wydarzy – powiedziała Islanderka. – Chętnie zobaczę, kogo wybrał Adam – zakończyła zaskakujący monolog.

Adam i Sofi razem

Do końca nie mógł się zdecydować, ale ostatecznie wybrał. Adam wkroczył do willi... sam, ale po chwili za nim pojawiła się Sofi, jak się okazało – koleżanka Weroniki! – Bawiłem się świetnie, był to niezapomniany czas, czułem się jak w niebie – opisał pobyt w Casa Amor Adam. – Odpaliłem się na maksa, to nowe rozdanie – podkreślił.

„Lori” w parze z Kubą

Zanim kolejna uczestniczka ogłosiła, z kim chce stworzyć parę, Karolina Gilon poprosiła ją o wyjaśnienie, co zmienił w niej czas projektu Casa Amor. – Miałam z tyłu głowy, że czegoś w naszej relacji z Bartkiem brakowało. Nie chciałam nikogo oszukiwać – powiedziała „Lori”. – Wybieram mężczyznę, z którym mam podobne widzenie świata, jest dowcipny i jestem bardzo ciekawa, co z tego może wyjść dalej – dodała, ogłaszając, że szansę dostał od niej Kuba.

Laura została singielką!

– Ten czas uświadomił mi, jak bardzo zależy mi na Arminie i jak ważną jest dla mnie osobą – Laura zapewniła, że projekt Casa Amor pogłębi jej relację z dotychczasowym partnerem. Po tych słowach dziewczyna zobaczyła ukochanego, który wrócił do willi... w parze z Karoliną! – Pomyślałem, że muszę ją tutaj przyprowadzić. Oczywiście, żeby poznała miłość swojego życia – wyjaśnił chłopak absolutnie zszokowanym Wyspiątkom. Laurze spadł kamień z serca, choć – jak przypomniała Karolina Gilon – zgodnie z zasadami programu oficjalnie została singielką.

Albert i Oliwia w willi

– Z Casa Amor wraca jeszcze jedna para – zaskoczyła Karolina Gilon. – Albert, witam ponownie. Piękną masz tę kobietę u swojego boku – zagadywała. – W końcu mogę rozwinąć skrzydła. Jestem bardzo zadowolony – cieszył się Islander. – Usiądźcie w Kręgu Ognia. Tylko uważajcie, bo tam się dużo dzieje – żartowała prowadząca.

„Love Island”. Weronika postanowiła odejść z programu

Weronika na koniec przeparowania chciała coś ogłosić. – Zrobiło się tutaj trochę ciasno. Przykro mi, ale jest tutaj dużo osób, których nie lubię. Dla własnego zdrowia i komfortu wolę opuścić program. Zostanie tutaj będzie dla mnie zbyt bolesne – zakomunikowała i ze łzami w oczach pożegnała się z grupą. – Wszedł Adam z moją koleżanką, z którą nie do końca się lubimy. Myślałam, że wróci do mnie – powiedziała na koniec.

Kto jeszcze odszedł z programu „Love Island”?

Decyzje Islanderów oznaczały, że Mateusz i Patryk nie znaleźli pary na Wyspie miłości i oni także musieli opuścić willę. – Bardzo mi przykro, ale macie trzydzieści minut, żeby się spakować. Trzymajcie się – pożegnała ich Karolina Gilon. – To jest dla mnie za dużo, kochani. A naprawdę dużo tu widziałam – podsumowała przeparowanie prowadząca.

„Love Island. Wyspa miłości”. Kiedy nowe odcinki?

„Love Island. Wyspa miłości” od poniedziałku do piątku oraz w niedziele o godz. 21:00 na TV4.

