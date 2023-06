Twórca „Black Mirror” zlecił napisanie odcinka ChatGPT. I takie miał wrażenia

Już w czwartek 15 czerwca na Netflix wpadnie 6. sezon serialu „Czarne lustro”. To mroczna i satyryczna antologia Charliego Brookera, która zapowiadana jest jako najbardziej nieprzewidywalna z dotychczasowych. Często odcinki ukazują najgorsze cechy ludzkości, najwspanialsze innowacje i to, jakie ryzyko niesie za sobą wszelki rozwój, który może zawsze pójść w złą stronę.

Twórca „Black Mirror” i ChatGPT

Ponieważ to ChatGPT jest ostatnim przykładem narzędzia, którego część ludzi się obawia, zwracając uwagę na zagrożenia, jakie za sobą niesie rozwój AI, twórca „Black Mirror” Charlie Brooker pytany był o nie w swoim ostatnim wywiadzie dla „Empire”. Przyznał, że podjął się zadania zlecenia narzędziu napisania jednego z odcinków swojej antologii.

– Bawiłem się trochę ChatGPT. Pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, było wpisanie komendy: „Wygeneruj odcinek »Black Mirror«” i pojawiło się coś, co na pierwszy rzut oka brzmiało wiarygodnie, ale na drugi, jak gó*** – stwierdził. – Wszystko, co robi to narzędzie, to przeglądanie streszczeń odcinków „Black Mirror” i wymieszanie ich w jednym epizodzie. W końcu dochodzisz do tego, że zauważasz, że nie ma tam żadnej prawdziwej i oryginalnej myśli – ocenił.

6. sezon serialu „Black Mirror”

Kolejny sezon „Black Mirror” liczył będzie pięć odcinków. W obsadzie pojawili się: Aaron Paul, Anjana Vasan, Annie Murphy, Auden Thornton, Ben Barnes, Clara Rugaard, Daniel Portman, Danny Ramirez, Himesh Patel, John Hannah, Josh Hartnett, Kate Mara, Michael Cera, Monica Dolan, Myha'la Herrold, Paapa Essiedu, Rob Delaney, Rory Culkin, Salma Hayek Pinault, Samuel Blenkin i Zazie Beetz.

„Spodziewaj się niespodziewanego. Długo wyczekiwana antologia Charliego Brookera, która zaskakuje każdym odcinkiem, powraca. Sezon 6 »Czarnego lustra« wymyka się wszelkim klasyfikacjom i jest — jak do tej pory — najbardziej nieprzewidywalną częścią serii” – podał Netflix, ogłaszając nowy sezon.

A w sieci są już opisy poszczególnych odcinków 6. sezonu „Black Mirror”. Oto, co nas czeka.

Opisy odcinków 6. sezonu „Black Mirror”

Odc. 1. „Joan jest okropna”

Zwyczajna kobieta z zaskoczeniem odkrywa, że globalna platforma streamingowa nadaje prestiżowy serial, który stanowi adaptację jej życia, a w nią samą wciela się hollywoodzka gwiazda Salma Hayek.

Obsada: Annie Murphy, Ben Barnes, Himesh Patel, Michael Cera, Rob Delaney, Salma Hayek Pinault

Reżyseria: Ally Pankiw

Scenariusz: Charlie Brooker

Lokacja zdjęciowa: Wielka Brytania

Odc. 2. „Loch Henry”

Młoda para odwiedza senne szkockie miasteczko, aby nakręcić dokument przyrodniczy — ale dużo ciekawsza okazuje się skandaliczna lokalna opowieść o szokujących wydarzeniach z przeszłości.

Obsada: Daniel Portman, John Hannah, Monica Dolan, Myha’la Herrold, Samuel Blenkin

Reżyseria: Sam Miller

Scenariusz: Charlie Brooker

Lokacja zdjęciowa: Wielka Brytania (Szkocja)

Odc. 3. „Beyond The Sea”

W alternatywnej wersji 1969 roku dwóch mężczyzn realizujących niebezpieczną misję techniczną zmaga się z konsekwencjami niewyobrażalnej tragedii.

Obsada: Aaron Paul, Auden Thornton, Josh Hartnett, Kate Mara, Rory Culkin

Reżyseria: John Crowley

Scenariusz: Charlie Brooker

Lokacje zdjęciowe: Wielka Brytania i Hiszpania

Odc. 4. „Mazey Day”

Zagubiona celebrytka zmaga się z konsekwencjami ucieczki z miejsca wypadku pod czujnym okiem paparazzich.

Obsada: Clara Rugaard, Danny Ramirez, Zazie Beetz

Reżyseria: Uta Briesewitz

Scenariusz: Charlie Brooker

Lokacja zdjęciowa: Hiszpania

Odc. 5. „Demon 79”

Północna Anglia, rok 1979. Spokojna sprzedawczyni zostaje poinformowana, że musi zrobić coś strasznego, aby zapobiec katastrofie.

Obsada: Anjana Vasan, Paapa Essiedu

Reżyseria: Toby Haynes

Scenariusz: Charlie Brooker i Bisha K Ali

Lokacja zdjęciowa: Wielka Brytania

