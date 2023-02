Sprawdziliśmy, co nowego pojawi się na SkyShowtime w marcu. Jest w czym wybierać

W marcu swoją premierę na SkyShowtime będą mieć lubiane i doceniane europejskie produkcje. Sprawdzamy, jakie tytuły obejrzymy na platformie.

Nowości na SkyShowtime w marcu

„Rabbit Hole” – 31 marca



Serial z gatunku thrillerów szpiegowskich, opowiada historię Johna Weira (Kiefer Sutherland), mistrza przebiegłości w świecie korporacyjnego szpiegostwa, który zostaje wrobiony w morderstwo przez potężne siły mające zdolność wpływania na masy i kontrolowania ich.



„Głodni razem” – 14 marca



Znany smakosz Lukáš Hejlík i jego nastoletnia córka Klára Hejlíková wyruszają na epicką przygodę kulinarną przez Czechy, podczas której poznają bogactwo kuchni, kultury i zabawy, jakie oferuje ich kraj. Odwiedzając miejsca o znaczeniu zarówno gastronomicznym, jak i historycznym, ojciec i córka odkrywają wyjątkowe lokalizacje, w których można zjeść i zatrzymać się na Morawach, w Czechach i poza nimi, a przy okazji dowiadują się więcej o sobie samych i o sobie nawzajem. „Czech It Out!” („Głodni razem”) to cykl przedstawiony w formie wpisów do ilustrowanego dziennika podróży Klary zapraszający tubylców i turystów do rozsmakowania się w Czechach.



„Nieświadomi” – 14 marca



To czeski dramat szpiegowski, którego akcja rozgrywa się pod koniec 1989 roku, w czasie gdy sowieckie imperium chyliło się ku upadkowi. Podczas aksamitnej rewolucji, która zakończyła 40 lat moskiewskiej władzy, pewna kobieta zostaje uwięziona między światem służby bezpieczeństwa a środowiskiem dysydentów. Sytuacja ta zmusza ją do stopniowego odkrywania tajemnic obydwu stron.



„Hackerville” – 14 marca



Po ataku hakerskim na duży niemiecki bank udaje się ustalić, że sprawcy znajdowali się w Rumunii. Wysłana zostaje tam Lisa Metz (Anna Schumacher), frankfurcka ekspertka od cyberbezpieczeństwa z niemieckiej agencji śledczej. Kobieta udaje się do Timisoary – miasta w którym się urodziła – aby podjąć współpracę z miejscowymi śledczymi. W kraju, z którego uciekła z rodzicami jako dziecko, Lisa czuje się jednocześnie dziwnie znajomo i kompletnie obco. Po raz pierwszy w życiu musi też skonfrontować się z niejasną przeszłością swojej rodziny. Różnice kulturowe Lisa odczuwa szczególnie mocno podczas współpracy z Adamem Sandorem (Andi Vasluianu), przydzielonym jej partnerem z timisoarskiej policji. Dwójka śledczych ma kompletnie odmienne nastawienie do życia, co oboje doprowadza do szału.



„Ruxx” – 14 marca



Ruxx to współczesny dramat o związkach, który przygląda się młodemu pokoleniu Rumunów żyjących w kraju uwięzionym między przeszłością a przyszłością. Akcja toczy się wokół tytułowej bohaterki, Rux (Raluca Aprodu). Rux stara się pogodzić swoją wymagającą karierę zawodową – pracuje u topowego dewelopera w Bukareszcie – z innymi życiowymi priorytetami: utrzymaniem rodziny i związku na odległość z ukochanym w USA. Kobieta próbuje wyjechać z Rumunii do Los Angeles, ale życie sprzysięga się przeciwko niej, kiedy zostaje wciągnięta w największy z dotychczasowych projektów swojego szefa: kampanię wyborczą jego żony na burmistrza Bukaresztu.



„Trefny szmal” – 14 marca



Opowieść o dwóch technikach z wydziału robót publicznych, którzy niespodziewanie znajdują się w coraz bardziej kłopotliwej sytuacji. Sfrustrowani faktem, że dostali najgorsze miejsca w barze, w którym planowali oglądać mecz piłki nożnej, Doru i Ionel żartują, że zorganizują napad, staną się bogaci i już nigdy nie będą żyć na najniższym szczeblu drabiny społecznej. Żart, podsłuchany przez podejrzanego właściciela baru, zaczyna żyć własnym życiem i wkrótce Doru i Ionel są naciskani, aby dokonać prawdziwego rabunku. Wszystkie instytucje, do których zwracają się o pomoc chętnie ułatwią im to zadanie i wezmą swoją dolę, więc nasi dwaj pechowi bohaterowie są zdani na siebie, próbując zachować równowagę między poczuciem moralności a pragnieniem przetrwania.



„Sukces” – 14 marca



To wielowarstwowy dramat skupiający się na silnych postaciach, z których każda w jakiś sposób jest przytłoczona codziennymi zmaganiami z rzeczywistością wielkiego miasta. Kiedy skutki ich działań w pewną feralną noc zaczynają przenikać każdy aspekt ich życia, ci pochodzący z różnych środowisk tzw. „szeregowi obywatele” postanawiają walczyć i upomnieć się o swoje. Serial jest gorzką odą do miasta Zagrzebia i mrocznym obrazem funkcjonowania współczesnego społeczeństwa, który oglądamy oczami zwykłych ludzi doprowadzonych do ostateczności. To uniwersalna, wielowarstwowa opowieść o frustracji, bezradności i bierności w codziennym życiu mieszkańców Zagrzebia i nie tylko, opowiedziana przez pryzmat miłości, pracy, rodziny, lojalności, poczucia zagrożenia i przestępczości



„Informator”



1985 rok, Węgry. 20-letni Geri przeprowadza się, aby zapisać się na Uniwersytet Ekonomiczny. Dołącza do reformatorskiej grupy, której przewodzi Szava. Geri jednakże skrywa tajemnicę - został zwerbowany przez komunistyczną bezpiekę.



„Uśmiechnij się” – 22 marca



Po tym, jak dr Rose Cotter (Sosie Bacon) była świadkiem traumatycznego zdarzenia z udziałem pacjentki, zaczyna doświadczać przerażających zjawisk, których nie potrafi wyjaśnić. Kiedy wszechogarniające przerażenie zaczyna przejmować kontrolę nad jej życiem, Rose musi zmierzyć się z kłopotliwą przeszłością, aby przetrwać i uciec od strasznej rzeczywistości.



„Mr. Malcolm's List”



Julia Thistlewaite zostaje porzucona przez najbardziej szanowanego londyńskiego kawalera, pana Malcolma, kiedy nie spełnia punktu z jego listy wymagań dla panny młodej. Czując się upokorzona i zdeterminowana do zemsty, przekonuje swoją przyjaciółkę Selinę Dalton, by odegrała rolę jego idealnego partnera. Wkrótce pan Malcolm zastanawia się, czy znalazł idealną kobietę… czy idealną mistyfikację.



„Knutby: Módl się, słuchaj i zabijaj”



Pewnej mroźnej nocy w styczniu 2004 r. w szwedzkim prowincjonalnym miasteczku Knutby rozległy się strzały. Zamordowana została wtedy młoda kobieta, a jej sąsiad doznał wielu poważnych ran postrzałowych.



„Yellowjackets”, sezon 2.



Żeńska drużyna piłkarska przeżywa katastrofę samolotu, który rozbija się głęboko w lesie w Ontario.



„Drużba”



Serial oparty na popularnej filmowej serii w reżyserii i według scenariusza Malcolma D. Lee („Girls Trip”). Sprawdzamy, jak się mają starzy znajomi – Harper, Robyn, Jordan, Lance, Quentin, Shelby, Candace i Murch – w obliczu zmieniających się relacji, powracających zatargów z przeszłości i kryzysu wieku średniego mieszającego się z drugą młodością



„Witamy na odludziu”



W małym norweskim mieście ściera się ze sobą pięć skrajnie różnych osobowości.



„Skrytka”



Chicago, lata 50. XX w. Pracownia krawiecka Leonarda Burlinga jest kryjówką lokalnej mafii prowadzonej przez Roya Boyle'a.



„Pożądanie”



Po tym, jak jej ogólnokrajowe badanie sugeruje, że seks to droga do zdrowia, Anette i jej trzy przyjaciółki zaczynają zastanawiać się, jak sprawić, by ich życie seksualne nie zostało zaprzepaszczone przez karierę, dzieci, partnerów i prozę życia.



„Funny Woman”



Serial komediowy oparty na bestsellerowej powieści Nicka Hornby’ego „Funny Girl” o losach Barbary Parker, królowej piękności z Blackpool (w tej roli Gemma Arterton) próbującej podbić rozkołysany w rytm swingu Londyn lat 60. Okazuje się, że największą zaletą Parker jest jej poczucie humoru, dzięki któremu tworzy nową defi nicję „zabawnej kobiety”.



„Prawo i porządek”, sezon 22.



Legendarny, nagrodzony Emmy producent i twórca Dick Wolf, powraca z nowym sezonem serialu „Law & Order”. Kontynuując swoje dziedzictwo, przedstawia w serialu sprawy inspirowane najgłośniejszymi współczesnymi wydarzeniami ze świata. Na ekranie oglądamy nowe gwiazdy i uwielbiane przez fanów postacie. Nowe sezony nagrodzonego Emmy serialu zachowują klasyczny podział na dwie części – jedną o policjantach prowadzących dochodzenie i jedną o adwokatach wymierzających sprawcom karę



„Wskrzeszenie”



Margaret próbuje chronić siebie i córkę przed swoim agresywnym byłym chłopakiem Davidem, który pojawił się w jej życiu po dwudziestu dwóch latach nieobecności.



„Czarny telefon”



13-latek zostaje porwany i uwięziony w piwnicy. Nagle zaczyna odbierać połączenia od poprzednich ofiar, na niepodłączonym telefonie.



„1923”



Ten serial to kolejny rozdział sagi „Yellowstone”, za którym stoi nominowany do Oscara Taylor Sheridan. To kontynuacja bijącej rekordy popularności produkcji „1883”. Główne role grają nominowany do Oscara® Harrison Ford i laureatka tej nagrody – Helen Mirren. Towarzyszy im nowe pokolenie rodziny Duttonów, z którym przenosimy się do początku XX w. To czas, gdy pandemia, potężna susza, koniec prohibicji oraz Wielki Kryzys odciskają potężne piętno na górzystym zachodzie kontynentu i jego mieszkańcach.



„Burmistrz Kingstown”



Serial nominowanego do Oscara® Taylora Sheridana i Hugh Dillona, opowiada o rodzinie McLusky – nieformalnych władcach Kingstown w stanie Michigan, gdzie jedyna prosperująca branża to więziennictwo. Główne role grają nominowany do Oscara Jeremy Renner i laureatka statuetki Dianne Wiest. Serial porusza kwestie systemowego rasizmu, korupcji i niesprawiedliwości, wychodzących na światło dzienne za sprawą bohaterów, którzy próbują przywrócić sprawiedliwość i porządek w mieście pogrążonym w chaosie.Czytaj też:

