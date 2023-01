„Na Wspólnej”. Nina ucieka z domu

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3558?

Ostrowski spieszy się z nocnego dyżuru do domu – ma zawieźć Irenę na konsultację do neurologa. Nagle huk – okazuje się, że Arek potrącił psa! Razem z przejętą właścicielką odwożą czworonoga do weterynarza. Ostrowski bardzo przeprasza – szczególnie, że pies okazuje się jedynym przyjacielem niepełnosprawnej dziewczynki…

Od zatrzymania Norberta zrozpaczona Nina nie wychodzi z pokoju. Renata prosi Sławka, żeby spróbował wyciągnąć chłopaka z aresztu. Wściekły Dziedzic stwierdza, że Decybel zasłużył na to, co go spotkało. Słyszy to Nina – ucieka z domu.

Ola ze swoim narzeczonym Alanem spotykają przed Wspólną Daniela. Novakowi bardzo nie podoba się czułe powitanie Oli ze swoim byłym… Podczas obiadu z Zimińskimi nie jest lepiej – Alan wręcz obraża styl i poziom życia rodziny Oli. Wkurzonej narzeczonej tłumaczy, że to wszystko przez stres.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

