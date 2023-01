Netflix kasuje kolejny serial. Mimo wcześniejszych zapewnień, nie będzie 2. sezonu

„Inside Job” (pol. „Korporacja konspiracja”) to animowana komedia dla dorosłych o gabinecie cieni i dysfunkcyjnym zespole, który na co dzień angażuje się we wszystkie spiski tego świata. Od zawiłego tuszowania faktów przez tajne stowarzyszenia po etykietę zamaskowanych orgii — nawigowanie po kulturze biurowej w Cognito Inc. może być trudne, szczególnie dla antyspołecznej geniuszki technologii Reagan Ridley. Nawet w miejscu pracy pełnym zmiennokształtnych gadów i paranormalnych grzybów jest postrzegana jako dziwaczka, która wierzy, że może zmienić świat. Reagan uważa, że jeśli tylko zdoła poradzić sobie ze swoim oderwanym od rzeczywistości, wiecznie piszącym manifesty ojcem, nieodpowiedzialnymi współpracownikami i wreszcie zgarnąć awans, o którym marzy od dawna, odmieni życie swoje i innych.

„Korporacja konspiracja”. Nie będzie 2. sezonu. Netflix kasuje serial

1. sezon serialu „Korporacja konspiracja” liczył 10 odcinków i jego premiera odbyła się w październiku 2021 roku. W czerwcu Netflix ogłosił, że powstanie kolejna odsłona formatu, jednak wszystko wskazuje na to, że właśnie wycofał tę decyzję.

Po raz pierwszy zawiedzeni fani serialu usłyszeli o tym od samego twórcy Shiona Takeuchi. Opublikował on na Twitterze oświadczenie, w którym potwierdził smutną informację. Podkreślił, że bardzo go to smuci, ponieważ po latach pracy nad formatem, traktuje bohaterów jak żywych ludzi. Podziękował widzom, jednak nie ujawnił powodów, dla których zdecydowano się na skasowanie serialu. Kasację potwierdził też rzecznik Netflksa w rozmowie z portalem Deadline.

