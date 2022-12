Katarzyna Bujakiewicz przygotowuje się do nowej roli. „Ostre dialogi i wartka akcja”

Trener piłki nożnej jest człowiekiem doświadczonym w wielu sferach życia. Nic więc dziwnego, że po pomoc zwracają się do niego nawet ludzie filmu! W najbliższym odcinku „Karniaka” Rafał Rutkowski w swoim gabinecie będzie gościł Katarzynę Bujakiewicz. Na prośbę znajomego reżysera postara się przygotować ją do roli w nowym filmie twórcy, który słynie z ostrych dialogów i wartkiej akcji. A tam, gdzie nie ma miejsca na delikatność, najlepiej sprawdzi się trening aktorski u kogoś, kto w swojej pracy często nie przebiera w słowach...

„Karniak” – o czym jest serial? Kiedy oglądać?

„Karniak” to produkcja komediowa, w której wszyscy bohaterowie występują pod swoim prawdziwym nazwiskiem. W każdym z dziewięciu ok. 4-minutowych odcinków do trenera Rutkowskiego dołączy inna polska gwiazda. Po drugiej stronie trenerskiego biurka zasiądą: Radosław Majdan, Sławomir, Jarosław Gugała, Aleksandra Szwed, Michał Wiśniewski, Janusz Chabior i Agata Wątróbska, Katarzyna Bujakiewicz, Paweł Koślik oraz Tomasz Smokowski.

Siódmy odcinek miniserialu „Karniak” już dzisiaj po godz. 22.00 na Comedy Central. Kolejne odcinki w każdy poniedziałek i czwartek na antenie stacji oraz w digitalu – na kanale YouTube i profilu Facebook Comedy Central Polska.

