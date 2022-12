„Pierwsza miłość”. Piotrek na wątpliwości co do relacji z Miłką

Serial „Pierwsza miłość” gości na antenie Polsatu od 2004 roku. Odcinki nadawane są codziennie. Serial oglądać można także w Polsat Box Go.

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Piotrek źle się czuje z tym, że jego spotkania z Miłką trwają tak krótko i postanawia poradzić się Kaliny w sprawie sercowej. Tymczasem Lucynka jest zdeterminowana, aby znaleźć matkę Lusi, mimo problemu z rozczytaniem jej adresu. Angażuje do tego też Kaśkę i Szymona. Wrocław jest jednak duży, więc poszukiwania nie będą łatwe. Pomoc przychodzi z niespodziewanej strony. Tymczasem Marcina irytuje nadmierna troska Emilki o Martę i sprawy jej finansów. Sama zainteresowana również nie wyraża zgody na jakiekolwiek ulgi w traktowaniu. Śmiałek przyjeżdża do córki, aby wspierać ją podczas procesu w sprawie Mateusza. Natomiast Janek spotyka się z Martą – chce, by ona pozbyła się nielegalnej broni.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

