„M jak miłość”. W okolicy kręci się podejrzany mężczyzna i szuka informacji o mieszkańcach

Serial „M jak miłość”, emitowany od 2000 roku wciąż znajduje się w czołówce pod względem oglądalności. To opowieść o trzypokoleniowej rodzinie, której protoplastami byli nieżyjący już Lucjan oraz wdowa po nim Barbara Mostowiak. Para doczekała się gromadki dzieci: Małgosi, Marka, Marty oraz Marysi, która jest córką Barbary i nieżyjącego już Łagody. Mimo że starzy Mostowiakowie wiedli szczęśliwe życie, raczej pozbawione kłótni i nieszczęść, ich dzieciom układa się różnie. Głównym wątkiem jest oczywiście tytułowa miłość, która w tym serialu ma wiele barw.

„M jak miłość” – co w nowym odcinku?

Ula żegna się z rodziną i wylatuje do Australii z Bartkiem oraz Kalinką. Mateusz wyznaje Rafałowi, jak bardzo pragnie uciec z Grabiny od wspomnień i myśli związanych z Lilką. Kinga z Piotrem decydują się na krótki, romantyczny wypad do siedliska, gdzie Magda dziękuje im za okazaną dotąd pomoc. A wcześniej Zduńscy poznają w końcu pierwszego chłopaka Lenki: Antka.

Z kolei Barbara zapewnia Magdę o swojej przyjaźni i nakłania Łukasza, by on również spróbował Budzyńskiej pomóc, zwłaszcza że byli rodziną. A poza tym Wojciechowski zapewnia Patrycję, że w pełni popiera jej powrót do zawodu i chęć rozwijania prawniczej kariery. Tymczasem koło leśniczówki kręci się podejrzany mężczyzna, który podaje się za gazownika i wyraźnie próbuje zebrać informacje o mieszkańcach domu, co udaje mu się dzięki naiwności Kisielowej.

„M jak miłość” – kiedy nowe odcinki?

Serial oglądać można w poniedziałki i wtorki o godzinie 20:55 na antenie TVP2.

