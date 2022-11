„Na Wspólnej”. Kolena otacza troską dziecko pacjentki. Co na to Kamil?

Fani „Na Wspólnej” wyczekują nowych odcinków. Serial TVN emitowany jest od 2003 roku i doczekał się już nie tylko rzeszy wielbicieli, ale i dwóch Telekamer – dla najlepszego serialu obyczajowego i dla najlepszego serialu codziennego. Dla najwierniejszych fanów, mamy streszczenie tego, co czeka nas w kolejnym odcinku.

„Na Wspólnej” – co w odcinku 3520.?

Kamil jest zauroczony postawą swojej dyrektorki – Kolenda z wielkim poświęceniem otacza opieką maleństwo jego pacjentki… Tymczasem Darek podstępem przekonuje aresztowanego Szarka, by w końcu zaczął mówić prawdę o przemycie narkotyków. Do Ostrowskich przyjeżdża w odwiedziny matka Ewy. Wszyscy są pod wrażeniem jej żywotności. Tym bardziej zaskakujące jest to, że niebawem trzeba po nią jechać na policję. Irena poszła na spacer i zgubiła się. Tłumaczy to swoją nieznajomością Warszawy. Czy rzeczywiście to jest jedyny powód? Joanna słyszy, że Miłosz chce sprzedać ulubioną klacz brata. Wkurzona, wykrzykuje mężczyźnie, że on nie ma problemu z końmi, on ma problem z Marcinem. Dla odstresowania Bergowa dosiada konia i rusza na padok. Marcin i Miłosz obserwują ją z podziwem.

„Na Wspólnej” – kiedy nowe odcinki w telewizji?

Nowy odcinek serialu „Na Wspólnej” w telewizji już dziś o godzinie 20.15 na antenie telewizji TVN.

