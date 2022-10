„Wiedźmin”. Henry Cavill żegna się z rolą Geralta z Rivii. Wiadomo, kto go zastąpi

Informacja o odejściu Henry'ego Cavilla z roli Geralta z Rivii w serialu „Wiedźmin” została przekazana w mediach społecznościowych równocześnie przez samego aktora, platformę Netflix oraz Liama Hemswortha. To właśnie ten aktor od czwartego sezonu zastąpi Cavilla w roli Geralta z Rivii.

„Wiedźmin”. Liam Hemsworth zastąpi Henry'ego Cavilla w głównej roli

„ Chociaż trzeci sezon Wiedźmina jeszcze nie zadebiutował, został już przedłużony na czwarty sezon. Ale nadchodzi zmiana. W sezonie czwartym Liam Hemsworth zastąpi w roli tytułowego łowcy potworów Geralta z Rivii, Henry'ego Cavill, który wcielał się w tę rolę w pierwszych trzech sezonach” – poinformował Netflix w wydanym komunikacie.

Swoje odejście z serialu Netfliksa na Instagramie skomentował sam Henry Cavill, który ostatnio informował o powrocie do roli Supermana.

Moja podróż jako Geralta z Rivii była wypełniona zarówno potworami, jak i przygodami, i niestety, odłożę mój medalion i miecze od czwartego sezonu. Zastąpi mnie fantastyczny Liam Hemsworth, który założy płaszcz Białego Wilka. Podobnie jak w przypadku największych postaci literackich, przekazuję pochodnię z szacunkiem dla czasu spędzonego na wcielaniu się w Geralta i z entuzjazmem, by zobaczyć, jak Liam podejmie się tej najbardziej fascynującej i zniuansowanej roli. Liam, dobry panie, ta postać ma tak wspaniałą głębię, ciesz się zanurzeniem w niej i przekonaj się, co możesz znaleźć” – napisał Cavill.

Liam Hemsworth, znany przede wszystkim z roli w „Igrzyskach Śmierci” także skomentował swoje przejęcie roli Geralta.

„Jako fan Wiedźmina jestem zachwycony możliwością zagrania Geralta z Rivii” – napisał aktor. „Henry Cavill był niesamowitym Geraltem i jestem zaszczycony, że oddaje mi lejce i pozwala wziąć ostrza Białego Wilka w kolejnym rozdziale jego przygody. Henry, jestem Twoim fanem od lat i zainspirowałam się tym, co wniosłeś do tej ukochanej postaci. Może mam duże buty do wypełnienia, ale naprawdę cieszę się, że wejdę do świata Wiedźmina” – dodał.

