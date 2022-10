„Pierwsza miłość”. Dojdzie do awantury w firmie Wekslera?

„Pierwsza miłość” – streszczenie nowego odcinka

Kalina nie może uwierzyć w powrót Sandry do firmy Wekslera. Oburzona, zwierza się Oskarowi, który również nie wie, jak mogło dojść do tej sytuacji. Postanawia rozmówić się z Arturem. Atmosfera w biurze staje się bardzo napięta. Tymczasem Kaśka denerwuje się przed występem w telewizji. Lucynce jest przykro, gdy kolejny raz Magda odwołuje umówione spotkanie on-line. Tęskni za przyjaciółką i chce wiedzieć, jak jej mija hollywoodzkie życie. Okazuje się, że nie wszystko jest tak wspaniałe, jak by się mogło wydawać.

Kacper stresuje się rozprawą Izabeli. Weronika martwi się o męża i próbuje go pocieszyć, jednak on chce sam poradzić sobie w tej sprawie. Widzi to Samuel, który chce wykorzystać sytuację. Czy uda mu się dopiąć swego? Natomiast Marysia jedzie z córką odwiedzić Michała w nowej klinice. Julka dowiaduje się ważnej dla niej informacji o możliwościach rehabilitacji Michała. Wstępuje w nią nowa nadzieja.

Kiedy premiera nowego odcinka serialu „Pierwsza miłość”?

„Pierwsza miłość” od poniedziałku do piątku o godz. 18.00 w Telewizji POLSAT.

