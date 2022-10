Sezon 4. „Babylon Berlin” już na HBO Max. Kiedy dodawane będą nowe odcinki serialu?

Akcja trzech pierwszych sezonów „Babylon Berlin” toczyła się w Berlinie w ostatnich dniach szalonych lat 20. Tłem przedstawionych w czwartej części wydarzeń będzie chaos wczesnych lat 30. i powolny upadek Republiki Weimarskiej.

„Babylon Berlin”. O czym opowie 4. sezon?

Berlin. Rok 1930. Szalone lata 20. kończą się krachem giełdowym, który wywołuje globalny kryzys. Rozpoczyna się nowe dziesięciolecie. W Niemczech wyraźnie zmienia się klimat, a na horyzoncie pojawia się widmo kryzysu. Na giełdowym krachu wzbogacili się nieliczni, w tym przemysłowiec Alfred Nyssen, który inwestuje zyski i ma wielkie ambicje wychodzące poza cały świat. Chaos, który ogarnął miasto sprzyja wielu dziwnym postaciom. Jedną z takich osób jest amerykański gangster Abe Goldstein, który publicznie obnosi się ze swoim bogactwem i gorączkowo szuka pewnego cennego przedmiotu. Wiele osób gwałtownie zubożało i zasiliło szeregi pozbawionych złudzeń i nadziei bezdomnych. Taki właśnie los spotkał Toni, która żyje i walczy o przetrwanie na ulicach Berlina wraz z grupą swoich rówieśników. To bardzo martwi jej siostrę Charlotte i sprawia, że dziewczyna coraz częściej podejmuje ryzyko, przez co może stracić swoją pracę. Gereon prowadzi nowe śledztwo, a tropy jednoznacznie wskazują na środowisko bokserów, które ma politycznie powiązania z bojówkarzami z SA. Pomimo zamętu i chaosu w mieście nadal są ludzie, którzy próbują zaprowadzić w nim ład i porządek. Jest to walka z wiatrakami, bo wszystko wskazuje na to, że już niedługo naziści przejmą w kraju władzę.

Kto w obsadzie 4. sezonu „Babylon Berlin”?

W rolach głównych w serialu Babylon Berlin po raz kolejny zobaczymy Volkera Brucha jako inspektora berlińskiej policji Gereona Ratha i Liv Lisę Fries jako jego asystentkę Charlotte Ritter. W czwartym sezonie występują także znani z wcześniejszych części aktorzy, w tym m.in. Benno Fürmann, Lars Eidinger i Hannah Herzsprung. W najnowszej części do obsady dołączyli Mark Ivanier jako gangster Abe Goldstein, Barbara Philipp, Moisej Bazijan, Ronald Kukulies, Thomas Arnold, Lenn Kudrjawizki, Hannes Wegener i Max Raabe.

Kiedy nowe odcinki 4. sezonu „Babylon Berlin”?

Premiera nowego, 4. sezonu serialu „Babylon Berlin” odbyła się w HBO Max 9 października. Tego dnia do serwisu dodane zostały dwa pierwsze odcinki. Czwarty sezon liczy 12 odcinków – nowe dodawane będą co niedzielę.

Wszystkie poprzednie sezony „Babylon Berlin” są dostępne w HBO Max.

