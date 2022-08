25. lat „Miasteczka South Park”. Jest konkurs dla fanów serialu!

Kontrowersyjna kreskówka, obok której trudno przejść obojętnie, przedstawia kuriozalne losy mieszkańców stanu Kolorado, których przygody stanowią często trafny komentarz do aktualnych wydarzeń. Odważny duet twórców – Trey Parker i Matt Stone – od 1997 roku za pomocą słynnej produkcji łamie wszelkie możliwe tabu. Autorzy „South Parku” wzięli już na tapet wiele słynnych postaci polityki i show biznesu, m.in. Baracka Obamę, Britney Spears, Elona Muska, czy nawet Papieża, a całość dopełniają kontrowersyjne dialogi. Oczywiście bez cenzury, bo bohaterowie „Miasteczka South Park” nie przebierają w słowach.

Maraton „Miasteczka South Park”

Widzowie Comedy Central poznali Kyle'a, Stana, Kenny'ego i Cartmana już 25 lat temu. Od tamtej pory stacja wyemitowała ponad 523 miliardy minut serialu! W lutym tego roku na antenie zadebiutował również jubileuszowy 25. sezon, przynosząc widzom jeszcze więcej niesamowitych historii, groteskowego humoru i głębokich morałów. Z kolei już w najbliższą sobotę, 13 sierpnia fani serialu mogą liczyć na maraton z ulubionymi bohaterami. O godzinie 22:00 na kanale Comedy Central pojawi się 5 odcinków serialu, a zaraz po nich, o godz. 0:30, premierowy dokument o kulisach produkcji serialu – „6 Days to Air: The Making of South Park”.

Konkurs dla fanów „South Parku”

Co więcej, dla wszystkich fanów serialu i dobrego humoru Comedy Central przygotowało wyjątkowy konkurs w postaci urodzinowego pojedynku na memy. Aby wygrać oryginalne gadżety South Park, wystarczy odwiedzić stronę konkursową i stworzyć wyśmienitego mema, który wywoła uśmiech na twarzach jury. Stacja udostępniła aż 25 kadrów z serialu. Wystarczy wybrać jeden, uwolnić swoją wyobraźnię i dodać zabawny podpis, który sprawi, że mem zostanie hitem internetu. Konkurs trwa do 15 sierpnia włącznie.

Odcinki serialu „Miasteczko South Park” emitowane są codziennie na antenie Comedy Central równo o północy.

