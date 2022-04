Serial „Wywiad z wampirem” doczekał się zwiastuna. Jest na co czekać?

Tytuł „Wywiad z wampirem” kojarzymy bardzo dobrze dzięki filmowi z 1994 roku, w którym zagrała plejada gwiazd, w tym Brad Pitt, Tom Cruise czy młoda Kirsten Dunst. Tym razem Lestata zagra Sam Reid, Jacob Anderson, kojarzony z „Grą o tron” wcieli się w Louisa, a Bailey Bass wystąpi jako Claudia, dziecięca wampirzyca.

1. sezon serialu AMC zatytułowany "Wywiad z wampirem" będzie liczył osiem odcinków. Showrunnerem serii jest Rolin Jones („Perry Mason”), a dwa pierwsze odcinki wyreżyserował Alan Taylor („Gra o tron”). W obsadzie oprócz wymienionych pojawią się też w rolach drugoplanowych: Eric Bogosian, Kalyne Coleman, Christian Robinson i Assad Zaman.

O samej fabule wiadomo na tę chwilę niewiele – nie jest jasne, czy twórcy bardzo zmienią ją od książkowej narracji. Producent wykonawczy Mark Johnson mówił jednak w jednym z wywiadów, że podchodzą do adaptacji „z dużą dozą odpowiedzialności”, a ich nadzieją jest to, ze rozbudzą na nowo pasję do arcydzieł Anne Rice. Zobaczcie pierwszy zwiastun nadchodzącego serialu:

twitter

Jak zaczęła się „moda” na wampiry

Anne Rice zmarła w grudniu 2021 roku, po przebytym udarze. Autorka urodziła się i spędziła część życia w Nowym Orleanie w stanie Luizjana, który był tłem wielu jej powieści. W 1976 roku na świecie pojawiła się jej pierwsza książka z serii „Kroniki wampirów”, zatytułowana „Wywiad z wampirem” (w 1994 roku powstała ekranizacja powieści). Cała saga stworzona przez autorkę opowiada historię wampirów od czasów pierwszej królowej wampirów Akashy do czasów współczesnych. Głównymi bohaterami, na dziejach których koncentruje się fabuła powieści, są: Lestat de Lioncourt, Louis de Pointe du Lac, Armand, David Talbot, Marius de Romanus, Claudia i Pandora.

Czytaj też:

David Lynch powraca. W Cannes wyświetlony zostanie nowy film 76-letniego reżysera