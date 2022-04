Serial „Ty” na Netflix. Przedstawiamy nowych bohaterów 4. sezonu. Są pierwsze zdjęcia z planu

Trzeci sezon popularnego serialu Netfliksa zakończył się tym, że Joe (Penn Badgley) opuścił Madre Lindę w poszukiwaniu Marienne (Tati Gabrielle) w Paryżu. Netflix podzielił się nowymi fotkami z planu czwartej odsłony serii, a na jednym z nich widzimy samego głównego bohatera. Tymczasem do obsady dołączyły cztery nowe postaci.

„(...) Oceniając po tych materiałach do czytania, wygląda na to, że następną sceną zbrodni nie będzie Paryż” – czytamy w opisie do fotek. Już wiemy, że kolejny sezon kręcony jest w Londynie. Zdjęcia ruszyły zaledwie kilka tygodni temu.

Jakich bohaterów zobaczymy w 4. sezonie „Ty”?

Tilly Keeper zagra Lady Phoebe – arystokratyczną bywalczynię salonów, której życie dokumentowane jest przez media od czasu, gdy skończyła 15 lat. Amy Leigh Hickman wcieli się w Nadię, specjalistkę od literatury z zamiłowaniem do gatunkowych pogawędek i aspiracjami do bycia poważną autorką. Jest bohaterką, która popełniła kilka bardzo dużych życiowych błędów i będzie potrzebowała pomocy, nawet od niewłaściwych ludzi. Ed Speleers zagra Rhysa, oschłego, lekceważącego innych, jednak uznanego autora, który rozpoczyna karierę polityczną.

Serial „Ty” – o czym opowiada?

Serial oparty na bestsellerowej powieści Caroline Kepnes pod tym samym tytułem. Zastanawialiście się kiedyś, co można zrobić z miłości? Bystry księgarz, który traci głowę dla początkującej pisarki, udowadnia, że wszystko. Wykorzystując internet i media społecznościowe, zbiera masę prywatnych informacji na jej temat, by tylko się do niej zbliżyć. Zauroczenie szybko zmienia się w obsesję, a mężczyzna z rozmysłem i potajemnie usuwa każdą przeszkodę — i osobę — stojącą na drodze do ukochanej.

