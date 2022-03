Oscary 2022. Ciekawostki o tegorocznych nominacjach. Historyczne wyróżnienia, przełomowe debiuty

Najlepszy film



Dzięki nominacji dla „CODA”, pierwszy film wyprodukowany przez Apple TV+ otrzymał nominację do Oscara w kategorii „najlepszy film”.



Najlepszy reżyser

Steven Spielberg w tym roku stał się pierwszym reżyserem, który otrzymał nominację za swoje filmy w sześciu różnych dekadach – zaczynając od 1970 roku, gdy Amerykańska Akademia Filmowa wyróżniła go po raz pierwszy za obraz „Bliskie spotkania trzeciego stopnia”. Ponadto, dzięki swojej ósmej nominacji w karierze, Spielberg zremisował z Billym Wilderem i jest na trzecim miejscu pod względem ilości wyróżnień w historii.



Jane Campion otrzymała z kolei drugą w karierze nominację do Oscara za reżyserię (pierwszą dostała za film „Fortepian” z 1993 roku), co czyni ją pierwszą w historii kobietą-reżyserką, która tego dokonała.





Najlepsza aktorka



W tym roku w kategorii nominowane zostały:

Jessica Chastain – „Oczy Tammy Faye”

Olivia Colman – „Córka”

Penelope Cruz – „Matki równoległe”

Nicole Kidman – „Lucy i Desi”

Kristen Stewart – „Spencer”

Żadna z nich nie reprezentuje filmu, który w tym roku nominowany jest w kategorii „najlepszy”. Pierwszy raz sytuacja taka miała miejsce w 2006 roku, kiedy Reese Witherpoon odebrała Oscara za obraz „Spacer po linie”, w którym zagrała u boku Joaquina Phoenixa.



Najlepszy aktor



Po raz pierwszy od 1981 roku w grupie nominowanych w tym roku do Oscara nie ma osób, które są wyróżnione nominacją pierwszy raz. Dla Javiera Bardema to czwarta nominacja, dla Benedicta Cumberbatcha i Andrew Garfielda druga, Willa Smitha trzecia, a Denzela Washingtona aż dziewiąta.



Najlepsza aktorka drugoplanowa



Judi Dench otrzymała dziewiątą nominację do Oscara w karierze za film „Belfast”, co czyni ją najczęściej wyróżnianą przez Amerykańską Akademię Filmową aktorką, która pochodzi spoza Stanów Zjednoczonych.



Najlepsza piosenka oryginalna



Nominacja dla Diane Warren za piosenkę „Somehow You Do” z filmu „Four Good Days”, jest już trzynastą w karierze piosenkarki i kompozytorki. To jej piąta z rzędu nominacja i siódma w ciągu ostatnich ośmiu lat. Oscara nie zdobyła jeszcze nigdy.



Najlepszy scenariusz adaptowany

Po raz drugi w historii Oscarów trzy filmy – „Coda” (scenariusz stworzony przez Sian Heder), „Córka” (Maggie Gyllenhaal) i „Psie pazury” (Jane Campion), do których scenariusz stworzyły lub współtworzyły kobiety, otrzymały nominacje w tej kategorii. Wcześniej taka sytuacja miała miejsce w 1992 roku.



Maggie Gyllenhaal została także trzecią kobietą w historii (po Ruth Gordon i Emmie Thompson), która w trakcie swojej kariery otrzymała nominację do Oscara zarówno za grę aktorską jak i za pisanie scenariuszy.



Najlepsze zdjęcia

W tym roku druga w historii kobieta została nominowana w tej kategorii – Ari Wegner za zdjęcia do „Psich pazurów”. Wcześniej wyróżniono za to w 2018 roku Rachel Morrison (film „Mudbound”).





Najlepsza scenografia

Wszystkie pięć filmów nominowanych za najlepsze zdjęcia „Diuna”, „Psie pazury”, „Zaułek koszmarów”, „Tragedia Makbeta” i „West Side Story” – zostało też nominowanych w kategorii „najlepsza scenografia”. To pierwsza taka sytuacja od 1968 roku.





Najlepsze efekty wizualne



Nominacja dla „Nie czas umierać” w kategorii „najlepsze efekty wizualne” to pierwszy raz od 1980 roku, czyli od czasu „Moonrakera”, gdy film o Jamesie Bondzie otrzymał wyróżnienie z tej puli.

