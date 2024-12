Lara Gessler zdecydowanie o wizycie księdza po kolędzie. „Nie dostanie na tacę”

Wielkimi krokami zbliżają się hucznie obchodzone w Polsce święta Bożego Narodzenia. Wiadomo, że zaraz po nich rozpoczyna się kolęda, czyli wizyta duszpasterska, podczas której prosi się o błogosławieństwo dla rodziny na cały nadchodzący rok, a dodatkowo święci dom lub mieszkanie. W trakcie takiej wizyty często przekazuje się również księdzu datek na Kościół, co bywa tematem kontrowersji. Teraz odniosła się do tego Lara Gessler.

Lara Gessler o wizycie duszpasterskiej

Noworoczna wizyta księdza jest okazją do rozmowy i poznania się bliżej wiernych z kapłanem. Kolęda przyjmuje różną formę, a bardzo często wierni przygotowują ofiarę, czyli datek na kościół, którą przekazują księdzu w trakcie wizyty. Choć w teorii zapłata nie jest obowiązkowa, to wiele osób uważa, że w złym tonie jest wypuścić duszpasterza z domu z pustymi rękami.

Między innymi ze względu na to część osób nie decyduje się na wizytę duchownego – „koperta” dla części wiernych, zwłaszcza zaraz po świętach, może być dużym wydatkiem. Jak wynika z badania SW Research dla „Wprost”, księdza zamierza wpuścić 48,9 proc. respondentów. Okazuje się, że duszpasterza najchętniej przyjmują osoby mieszkające na wsiach (59 proc.) i w małych miastach do 20 tys. mieszkańców (59,3 proc.). Im większe miasto, tym chęć udziału w kolędzie jest mniejsza.

Do grona osób, które zazwyczaj nie przyjmują księdza należy Lara Gessler. Córka uwielbianej restauratorki i gwiazdy „Kuchennych rewolucji” przyznała, że wcześniej nie zdarzało się, by kapłan odwiedzał jej dom, ze względu na obowiązki i świąteczne zabieganie. Co więcej, 35-latka niejednokrotnie podkreślała, że jest niepraktykująca i nie za bardzo popiera Kościół katolicki – dlatego nie ochrzciła swoich dzieci.

– Nie jesteśmy katolikami, więc gdyby chciał się napić herbaty i porozmawiać o pogodzie, bez agitacji, wiedząc, że nie dostanie na tacę, to chętnie byśmy go zaprosili — stwierdziła teraz Lara Gessler w rozmowie z „Plejadą”.

