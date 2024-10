Co wiemy o córkach – bliźniaczkach P. Diddy'ego? Takie zdjęcia zamieszczały w sieci

Sean „Diddy” Combs jest ojcem siedmiorga dzieci, w tym bliźniaczek. W 2006 roku powitał na świecie córki – Jessie i D'Lilę – ze swoją dziewczyną Kim Porter. Para rozstała się w 2007 roku, ale utrzymywała bliską przyjaźń i dzieliła się obowiązkami rodzicielskimi aż do śmierci Porter w 2018 roku. Raper w wywiadzie z 2019 roku przyznał, że nagła śmierć matki jego córek, zmusiła go do większego zaangażowania się w życie rodzinne.

– Wcześniej byłem ojcem na pół etatu. Moja rodzina zawsze była na pierwszym miejscu, ale niezliczoną ilość razy wybierałem pracę ponad wszystko inne. Ale teraz każdego dnia słyszę, jak mówi mi (Kim – red.), żebym poszedł i spędził trochę czasu z dziećmi i upewnił się, że u wszystkich jest ok, tak jak ona by zrobiła. Jestem po prostu bardziej obecny, a co najważniejsze, teraz moje dzieci są dla mnie ważniejsze niż cokolwiek innego w życiu – mówił.

Bliźniaczki mają wspólne konto na Instagramie, gdzie dzielą się masą zdjęć i materiałów wideo. W czerwcu 2022 roku zamieściły tam fotografię z Diddym z okazji Dnia Ojca. „Wesołego Dnia Ojca dla najlepszego taty na całym świecie. Kochamy cię tak bardzo i nie wyobrażamy sobie życia bez ciebie. Jesteś tak wspierający, kochający i opiekuńczy. Dziękujemy za wszystko, co robisz, kochamy cię” – czytamy w opisie.

Imiona Jessie i D’Lili mają bardzo szczególne znaczenie zarówno dla Diddy’ego, jak i Porter. W filmie zapowiadającym narodziny swoich córek, raper ujawnił inspirację stojącą za każdym z ich nich.

– Są dwie bardzo ważne osoby, które wpłynęły na życie moje i Kim, a są to nasze babcie — powiedział. – I prawdopodobnie tak, jak wy wszyscy, znacie swoją babcię, macie szczególne wspomnienia o niej. Mojej już nie ma, więc jest to dla mnie bardzo wyjątkowy moment. Moja babcia nazywała się Jessie Smalls, a babcia Kim nazywała się Lila Star.

Co robią córki P. Diddy'ego? Od cherrleaderek po modelki Dolce & Gabbana

Jessie i D’Lila są cheerleaderkami w swojej szkole Sierra Canyon School w Los Angeles. Pomimo, że przed dołączeniem do sekcji nie miały żadnego doświadczenia związanego z tym sportem, D’Lila i Jessie pomogły swojej drużynie odnieść wielkie zwycięstwo w lutym 2024 roku, kiedy wygrały mistrzostwa kraju. Bliźniaczki podążają też śladami swojej mamy, która była sławną modelką. W rozmowie z magazynem „V” D'Lila stwierdziła, że od małego wiedziały, kim chcą być w przyszłości.

– To było bardzo inspirujące, patrzeć, jak (Kim Porter – red.) przymierza ubrania i pozuje do zdjęć — powiedziała D’Lila. – Zawsze byłyśmy z nią, oglądałyśmy, co robi i wiedziałyśmy, że też chcemy się tym zająć – podkreśliła.

W sierpniu 2021 roku bliźniaczki prezentowały ubrania marki Dolce & Gabbana w Wenecji we Włoszech. „Spełniło się nasze marzenie. Jesteśmy tak podekscytowane, że mogłyśmy wziąć udział w pokazie Dolce & Gabbana. Bardzo dziękujemy za zaproszenie nas na pokaz w Wenecji we Włoszech. I chcemy też mocno podziękować naszemu tacie i zespołowi za pomoc w przetrwaniu tego niesamowitego pokazu” – napisały później siostry w sieci.

Jessie i D’Lila w 2023 roku pojawiły się też ze swoim ojcem na okładkach magazynów „Vanity Fair” i „Essence”, a także towarzyszyły mu jako tancerki podczas jego występu na gali VMA 2023.

Bliźniaczki wydają się być bardzo blisko ze swoim rodzeństwem. Regularnie zamieszczają zdjęcia zarówno z najmłodszym synkiem P. Diddy'ego Love Seanem, jak i starszym rodzeństwem. Konto na Instagramie bliźniaczek śledzi prawie 750 tysięcy osób.

