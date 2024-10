Krzysztof Skiba zdecydowanie o coming oucie syna. „Nie wyobrażam sobie”

Krzysztof Skiba od lat znany jest jako lider zespołu Big Cyc i satyryk, który niejednokrotnie w kontrowersyjny sposób komentuje wydarzenia na polskiej scenie politycznej. W ostatnim czasie było o nim również głośno przez wzgląd na ślub z młodszą o 26 lat partnerką. Teraz artysta udzielił szczerego wywiadu.

Krzysztof Skiba o synu

Kilka lat temu Krzysztof Skiba po 35 latach małżeństwa z Renatą, z którą ma dwóch synów, zdecydował się na rozwód i rozpoczęcie nowego etapu życia. Dziś jest po drugim ślubie z 34-letnią Karoliną. W najnowszym wywiadzie wyznał, że choć w przeszłości dużo pracował i mało czasu poświęcał najbliższym, teraz „niczego nie żałuje”.

– Nie żałuję niczego. Taki jest los dzieci artystów, ciężko być blisko rodziny, kiedy pół życia spędzasz w trasie, w hotelach. Zawsze starałem się, żeby ten czas dla rodziny poświęcać i było go niedużo, ale tyle ile mogłem, to tak było. Paradoksalnie najgorsze w tym układzie rodzinnym są sukcesy, bo jak tata ma przebój, to ma trasę koncertową, jak ma sukcesy, to ciągle nie wychodzi z telewizji, albo nie wychodzi ze studia. Big Cyc nigdy nie był gwiazdą jednego przeboju. Gramy 36 lat, nagraliśmy ponad 20 płyt. Ta nowa płyta ukazała się całkiem niedawno – stwierdził artysta w rozmowie ze „Światem Gwiazd”.

Następnie wspomniał, że synowie nie poznali jego nowej małżonki, lecz nie chciał rozwijać tego tematu. Skomentował za to posunięcie jednego z nich, który niedawno dokonał coming outu, przyznając, że jest biseksualny. Okazało się, że Krzysztof Skiba ma na ten temat zdecydowane zdanie.

– No nie wyobrażam sobie sytuacji, żeby nie stanąć w obronie syna. Zresztą on najlepiej broni się sam i to jest dzisiaj coś oczywistego, że ludzie są różni i musimy jako społeczeństwo dosyć kontrowersyjne i takie żyjące często w takim jakimś obyczajowym zacofaniu przyjąć do wiadomości. Jesteśmy częścią Europy w Unii Europejskiej obowiązuje poszanowanie każdej jednostki i podpisaliśmy Deklarację Praw Człowieka i Obywatela i każdego trzeba szanować. Każdy ma prawo do szczęścia i to jak kto się kocha, i z kim to jest jego prywatna sprawa – powiedział Skiba.

Lider zespołu Big Cyc stwierdził w wywiadzie, że „to jest częścią natury ludzkiej i musimy sobie uświadomić, że Bóg tak chciał”. Wyjaśnił też, że „homoseksualizm, czy biseksualizm są spotykane także masowo w świecie zwierząt”. – Ja pamiętam, że rozmawiałem kiedyś na ten temat z Korwinem-Mikke i on mówi, że „to jest niemożliwe, że w świecie zwierząt jest homoseksualizm wśród hipopotamów wśród żółwi”. Ja mówię: „Panie Januszu no jest na ten temat naukowa literatura. Proszę poczytać, skąd ma pan wiedzieć, co wróble robią” – dodał muzyk.

