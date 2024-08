Robert Janowski wzruszony w zwiastunie „Jaka to melodia?”. Widzowie oburzeni: Zabierasz pracę młodym

Na TVP1 powraca „Jaka to melodia?”, a w formacie ponownie w roli prowadzącego pojawi się Robert Janowski. Nowa edycja show zadebiutuje już pod koniec sierpnia, a Telewizja Polska pokazała już jej pierwszy zwiastun. W nim widzowie popularnego programu zobaczyć mogą wzruszonego Roberta Janowskiego, który show prowadził w latach 1997-2018, za co w 2000, 2003 i 2008 roku otrzymał nagrodę Telekamery, w 2009 roku – Złotą Telekamerę, a w 2009 i 2013 roku – Wiktora Publiczności.

Przypomnijmy, kiedy latem 2018 roku, za kierownictwa Jacka Kurskiego w TVP, zmieniony został producent programu i zaplanowano odświeżenie formatu, Janowski zrezygnował z funkcji gospodarza, a zastąpił go Norbert „Norbi” Dudziuk. We wrześniu 2019 roku rolę prowadzącego przejął Rafał Brzozowski.

Robert Janowski wraca do „Jaka to melodia?”. Widzowie nie są zachwyceni

Emisji pierwszego zwiastuna „Jaka to melodia?” z nowym, ale znanym już dobrze widzom prowadzącym, towarzyszy wiele emocji. Pod postem pojawiło się ponad tysiąc komentarzy. Wśród tych, które zebrały najwięcej reakcji, są wpisy typu: „Mam go dość”; „Bez komentarza”; „Nie chcemy lewicowych zmian! Nie będziemy oglądać”; „Taki chory był. Ile kasy dostał?”; „Nie oglądam, bez komentarza”; „Nie będę oglądał, basta”; „Rafał Brzozowski był lepszy, a pan Janowski chyba czas na emeryturę, a nie zabierać pracę młodym”; „Odgrzewają stare kotlety, Brzozowski był super”; „Na emeryturę”; „Dziwna ta decyzja, pan Rafał doskonale się sprawdzał w tej roli. Proszę wytłumaczyć widzom co to znaczy!”.

W mediach społecznościowych wrzucone zostało także wideo z Janowskim, który mówi, jak się czuje, wracając po latach do studia programu.

– Parę lat minęło i tak czuję się, jakbym był znowu w domu. Mimo że studio wielkie, ale czuje się, jak dziecko, które się zagubiło w lesie i potem je rodzice znaleźli, „chodź, chodź do domu, już jest bezpiecznie, już jest dobrze”. Czuje się fajnie tutaj, czuje się znowu u siebie, na chacie, jak to mówią moje dzieci. No i tyle. I love you – powiedział.

Nowy odcinek „Jaka to melodia?” z Robertem Janowskim w głównej roli już 31 sierpnia w sobotę o 18:40 w TVP1.

