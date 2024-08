Nie żyje córka legendarnego Juliusza Osterwy. TVP w żałobie

Maria Osterwa-Czekaj zmarła w Krakowie w nocy z niedzieli na poniedziałek 12 sierpnia 2024 roku. Była wieloletnią dziennikarką krakowskiego ośrodka Telewizji Polskiej i działaczką społeczną. Nie podano dokładnej przyczyny jej śmierci. Miała 81 lat.

Życie i śmierć Marii Osterwy-Czekaj

Maria Osterwa-Czekaj urodziła się 26 października 1942 roku w Krakowie, jako córka Matyldy z książąt Sapiehów i Juliusza Osterwy – wybitnego polskiego aktora oraz reżysera. Wiadomo, że od najmłodszych lat związała swoje życie ze sztuką. Ukończyła podstawową szkołę muzyczną w Krakowie (wiolonczela) oraz Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. Potem przez dwa lata studiowała architekturę na Politechnice Krakowskiej, a następnie ukończyła studia na Wydziale Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Do 1981 r. była asystentką prof. Andrzeja Pawłowskiego na krakowskiej ASP.

Przez wiele lat (do 2000 roku) pracowała jako dziennikarka i reżyserka filmów dokumentalnych w TVP Kraków. Była autorką scenariuszy i reżyserką filmów „Wierzyć w pamięć” (1994) i „Człowiek, który znał Edith Stein” (1994). Współpracowała też przy realizacji filmu „Orlęta” (2002). Co więcej, do 2011 roku pełniła funkcję zastępcy prezesa zarządu Fundacji Książąt Czartoryskich. Była też aktywistką społeczną i polityczną.

Wiadomo, że miała udane życie uczuciowe – życie spędziła z jednym mężczyzną. W dniu 16 września 1966 roku w Krakowie wyszła za mąż za architekta Jacka Bronisława Czekaja. Wspólnie wychowali dwójkę dzieci — urodzonego w 1968 r. Jakuba Krzysztofa, a także młodszą od niego o cztery lata Matyldę Marię.

„Z wielkim bólem, przyjęliśmy informację o śmierci Pani Marii Osterwy – Czekaj, wielkiej Przyjaciółki naszego Teatru. Była córką Juliusza Osterwy – wybitnego aktora, twórcy Teatru Reduta – dwukrotnego dyrektora Teatru im. J. Słowackiego w w latach 1932-1935 oraz 1946/1947. Panią Marię będziemy wspominać z ogromnym sentymentem” – napisali na stronie pracownicy Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.

