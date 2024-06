Paris Hilton o piekle w dzieciństwie. „Nie pozwalano mi mówić. Byłam wykorzystywana seksualnie”

Kilkanaście lat temu Paris Hilton była jedną z najpopularniejszych celebrytek na świecie. Dziedziczka hotelowej fortuny znana była z tego, że jest znana i w młodym wieku szybko stała się ikoną lat 2000. Choć wiele osób miało ją za „słodką idiotkę”, musiała mierzyć się z wieloma dramatami. O kilku z nich opowiedziała właśnie przed Kongresem Stanów Zjednoczonych.

Paris Hilton o szokującej przeszłości

Wiadomo, że rodzice Paris Hilton pragnęli, by stała się ona grzeczną i ułożoną dziewczyną. Przez to, że się buntowała, oddawali ją do szkół z internatem, a konkretnie do „emotional growth schools”, czyli placówek dla trudnej młodzieży. W tych miejscach zamiast zachęcać do nauki, zmuszano dzieci do pracy fizycznej i stosowano przemoc. Nic dziwnego, że z kilku z nich uciekła. Niestety za karę trafiła do najgorszej – Provo Canyon School w Utah.

Celebrytka w filmie „This is Paris” podkreślała, że „to było piekło”. Placówka przypominała bowiem bardziej szpital psychiatryczny, gdyż dzieci dostawały pigułki uspokajające, a wiele z nich chciało popełnić samobójstwo. Kiedy Paris Hilton odmówiła brania leków, za karę zamknięto ją na 20 godzin w izolatce, gdzie mierzyła się z głodem i zimnem. Gdy wyszła z owej „szkoły” po kilkunastu miesiącach, postanowiła uniezależnić się od rodziców i pójść swoją drogą. Wizyta w Provo Canyon School odcisnęła jednak piętno na całym jej życiu. – Uważałam, że jestem nic nie warta, więc poddawałam się manipulacji, pozwałam się wykorzystywać, byłam bita – mówiła o swoich związkach.

Wiadomo, że już w 2021 roku Paris Hilton wypowiadała się przed legislaturą stanową w Utah, popierając ustawę regulującą działanie ośrodków dla młodzieży. W środę 26 czerwca jako ekspertka w sprawie zaostrzenia nadzoru w placówkach leczenia młodzieży przemówiła z kolei przed Kongresem Stanów Zjednoczonych. Celebrytka wyjawiła makabryczne szczegóły pobytu w podobnym ośrodku, których doświadczyła mając zaledwie 16 lat. Podkreśliła, że dziś, będąc już matką, nie wyobraża sobie, aby znów mogło dojść do podobnej sytuacji.

– Programy te obiecywały uzdrowienie, rozwój i wsparcie, ale zamiast tego przez dwa lata nie pozwalano mi mówić, swobodnie się poruszać, a nawet wyglądać przez okno. (...) Byłam na siłę karmiona lekami i wykorzystywana seksualnie przez personel. (...) Zostałam brutalnie skrępowana i ciągnięta po korytarzach, rozebrana do naga i wrzucona do izolatki. (...) Jako mamie, te historie łamią mi serce – zeznała Paris Hilton przed kongresem.

